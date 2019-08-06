2019-08-06T14:55:12+03:00
Происшествия

Миллион евро в огонь: на трассе вспыхнул вспыхнул подъемный кран

Причиной возгорания могло стать замыкание
Анна ПАШАГИНА
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Рабочая техника вспыхнула прямо на трассе. Фото: кадр из видеоРабочая техника вспыхнула прямо на трассе. Фото: кадр из видео
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Во вторник, 6 августа, на трассе Красноярск-Новосибирск случилось ЧП: на трассе загорелся кран Об этом сообщил слушатель Радио «Комсомольская правда» - Новосибирск».

— Техника ехала в Новосибирск из Красноярска после командировки,- рассказывает очевидец.

На кадрах ролика, который сняли сибиряки, видно, как полыхает строительный кран. Техника очень медленно сбавляла скорость, чтобы потихоньку остановиться. Видимо, водитель боялся, что пламя перекинется на кабину.

В итоге огонь охватил весь кран и в ролике видно, что из него валят черные клубы дыма. Спустя несколько минут техника сгорела полностью.

Очевидцы предполагают, что причиной возгорания было замыкание. Убыток из-за неполадки был серьезный: оказалось, что сгоревший кран стоит больше миллиона евро.

Кран загорелся на трассе Красноярск-Новосибирск.

ИСТОЧНИК KP.RU

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