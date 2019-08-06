Миллион евро в огонь: на трассе вспыхнул вспыхнул подъемный кран
Во вторник, 6 августа, на трассе Красноярск-Новосибирск случилось ЧП: на трассе загорелся кран Об этом сообщил слушатель Радио «Комсомольская правда» - Новосибирск».
— Техника ехала в Новосибирск из Красноярска после командировки,- рассказывает очевидец.
На кадрах ролика, который сняли сибиряки, видно, как полыхает строительный кран. Техника очень медленно сбавляла скорость, чтобы потихоньку остановиться. Видимо, водитель боялся, что пламя перекинется на кабину.
В итоге огонь охватил весь кран и в ролике видно, что из него валят черные клубы дыма. Спустя несколько минут техника сгорела полностью.
Очевидцы предполагают, что причиной возгорания было замыкание. Убыток из-за неполадки был серьезный: оказалось, что сгоревший кран стоит больше миллиона евро.
Кран загорелся на трассе Красноярск-Новосибирск.
ИСТОЧНИК KP.RU