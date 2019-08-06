Ударил камнем по голове: бердчанин насмерть забил своего знакомого
Перед судом предстанет бердчанин, которого обвиняют в убийстве знакомого. Информация об этом появилась на сайте Следственного управления СК РФ по Новосибирской области.
— В Бердске двое мужчин вместе пили на пустыре. Между знакомыми произошла ссора. Один из сибиряков нанес своему знакомому два удара камнем по голове, — сообщает пресс-служба Следственного Комитета.
Мужчина умер от полученных травм на месте. Когда мужчина понял, что произошло, сам вызвал полицию на пустырь. Теперь предстоит разобраться, что же произошло между бердчанином и его знакомым, и почему он взялся за оружие.
Сибиряку грозит до 15 лет лишения свободы с с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового.
ИСТОЧНИК KP.RU