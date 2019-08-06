2019-08-06T16:31:41+03:00
Происшествия

Ударил камнем по голове: бердчанин насмерть забил своего знакомого

Оружием преступления стал камень
Анна ПАШАГИНА
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Судьбу бердчанина решит суд.Судьбу бердчанина решит суд.Фото: Андрей КОПАЛОВ
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Перед судом предстанет бердчанин, которого обвиняют в убийстве знакомого. Информация об этом появилась на сайте Следственного управления СК РФ по Новосибирской области.

— В Бердске двое мужчин вместе пили на пустыре. Между знакомыми произошла ссора. Один из сибиряков нанес своему знакомому два удара камнем по голове, — сообщает пресс-служба Следственного Комитета.

Мужчина умер от полученных травм на месте. Когда мужчина понял, что произошло, сам вызвал полицию на пустырь. Теперь предстоит разобраться, что же произошло между бердчанином и его знакомым, и почему он взялся за оружие.

Сибиряку грозит до 15 лет лишения свободы с с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового.

ИСТОЧНИК KP.RU

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