2019-08-06T13:19:57+03:00
Общество

Непристойное предложение: сибирячка продала айфон с откровенными фото за 100 тысяч

Купил телефон девушки новосибирский бизнесмен
Татьяна СОЛОВОВА
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Ксения оставила в телефоне 70 откровенных снимков. Фото: предоставлено Ксенией КОСТЮКОВОЙ.Ксения оставила в телефоне 70 откровенных снимков. Фото: предоставлено Ксенией КОСТЮКОВОЙ.
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Нескромный аукцион устроила в Интернете сибирячка Ксения Костюкова: девушка решила продать iPhone 8+ с пикантным бонусом - собственными откровенными фото. Для того, чтобы подразнить покупателей, несколько эротических снимков она выложила в соцсетях.

Казалось бы, зачем кому-то такой аукцион? Пошел в магазин да купил себе мобильник. Но желающие приобрести IPhone 8+ ку Ксюши нашлись.

- Четыре адекватных человека участвовали в аукционе, максимально мне предложили за телефон 100 тысяч. За эту цену его продала, - рассказала КП-Новосибирск Ксения.

Снимками заинтересовались 4 покупателя. Фото: предоставлено Ксенией КОСТЮКОВОЙ.

Снимками заинтересовались 4 покупателя. Фото: предоставлено Ксенией КОСТЮКОВОЙ.

Всего в телефоне было около 70 откровенных фото. Приобрел айфон новосибирский предприниматель.

- К сожалению, его личность он просил не раскрывать, - поделилась Ксения.

Зато девушка рассказала, на что потратит вырученные деньги: в ближайшее время она собирается купить новый мобильник.

Ксения потратит деньги на новый телефон. Фото: предоставлено Ксенией КОСТЮКОВОЙ.

Ксения потратит деньги на новый телефон. Фото: предоставлено Ксенией КОСТЮКОВОЙ.

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Объявление о продаже своего iPhone 8+ блогер Ксения Костюкова разместила на страничке в Instagram. В комплекте к смартфону шли не только стандартные наушники, зарядка и чехлы, но и... ее эротические фото (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

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