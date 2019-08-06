«Там рядом бегают дети»: новосибирцев испугали свисающие со столба кабели

СЕГОДНЯ 12:14 2019-08-06T12:14:51+03:00

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Новосибирцы жалуются на свисающие со столба электрические кабели рядом с детской площадкой, расположенной на улице Дуси Ковальчук, 396.

— Высоковольтные провода висят прямо возле детской площадки! — написала возмущенная сибирячка в паблике «АСТ-54». — Толстенные кабели без какой-либо изоляции на «скрутках». Искры летят в разные стороны, во время дождя периодически наблюдаем «молнию».

Местные жители считают, что эти кабели были установлены с нарушением техники безопасности, ведь провода примотали прямо к металлическому столбу.

По словам местных жителей, провода находятся рядом с детской площадкой. Фото: "АСТ-54"

— Вокруг этого столба часто бегают дети, а рядом растут деревья, — пишет женщина. — Если вдруг искры попадут на ветки, то даже представить страшно, что может случиться.

Подписчики группы согласились с опасениями местных жильцов. А некоторые даже решили помочь им советом. Вот, что они написали в комментариях под постом:

— Нужно обратиться с жалобой в ЖЭК. А если не получится — то в прокуратуру.

— Вот так вот, пока что-нибудь страшное не случиться — никто этим не займется.

— Нужно обратиться в Управляющую компанию, найти хозяина кабеля. Может быть, так удастся решить вопрос.

ИСТОЧНИК KP.RU