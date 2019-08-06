2019-08-06T11:03:24+03:00
Общество

В Новосибирской области перинатальный центр откроют к середине 2021

Губернатор Андрей Травников проконтролировал ход работ
Ульяна ДЖАНКОВА
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Перинатальный центр готовят к подаче тепла. Фото: nso.ruПеринатальный центр готовят к подаче тепла. Фото: nso.ru
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Как отмечает глава региона, строители держат хороший темп:

— Самая главная задача сегодня — закрыть тепловой контур здания, подвести коммуникации: отопление, канализацию, водопровод. А зимой — приступить к внутренним работам, — отметил Андрей Травников.

Министра строительства области Иван Шмидт и гендиректор «Бердского строительного треста» Александр Воронин заверили губернатора, что должны успеть в сентябре пустить тепло в здание.

Сейчас там заканчивают устанавливать окна и межкомнатные перегородки. Свои двери новосибирский перинатальный центр распахнет к середине 2021 году.

Задача новой больницы — качественно оказывать плановую, экстренную акушерско-гинекологическую, неонатальную анестезиологическую и реанимационную помощь сибирякам. Это одно из приоритетных направлений работы губернатора и областного правительства.

— Перинатальный центр разгрузит отделения, специалисты которых последние пять лет работают в стесненных условиях, — отметил Андрей Травников. — Это позволит оказывать помощь населению более качественно.

Напомним, строительство перинатального центра началось в 2013 году, а спустя год стройку остановили: возникла проблема с деньгами. В этом году работу возобновили: в конце мая с подрядчиком подписал контракт. Его цена — 499 миллионов рублей. Это деньги областного и федерального бюджетов. Кстати, всего на реконструкцию и оснащение современным оборудованием перинатальный центр потратят — 2,3 миллиарда рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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