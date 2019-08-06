Ушел в лес за шишками: в Новосибирске пропал двойник героя «Игры престолов»

СЕГОДНЯ 09:41 2019-08-06T09:41:10+03:00

Мужчина ушел в лес за шишками и пропал. Фото: "ДоброСпас-Новосибирск"

О местонахождении мужчины ничего не известно с 28 июля

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Волонтеры поискового отряда «ДоброСпас — Новосибирск» ищут пропавшего 34-летнего жителя Мошковского района Новосибирской области: Ермолаева Константина Владимировича. Мужчина отправился с бригадой в лес за шишками и пропал. О его местонахождении ничего не известно с 28 июля.

— Приметы: рост 173 сантиметра, среднее телосложение, темные волосы, зеленые глаза, — говориться в ориентировке. — На момент своего исчезновения был одет в костюм камуфляжной расцветки.

Объявление о пропаже мужчины появилось в соцсетях. Многие новосибирцы выразили свое беспокойство за него, и пожелали исчезнувшему вскоре вернуться домой живым и здоровым. А некоторым сибирякам он напомнил героя известного сериала «Игра престолов».

— За такой долгий срок с человеком могло многое случиться, пусть он найдется живым и здоровым!

— Мне кажется, он даже чем-то похож на одного из героев «Игры Престолов»: Грейджоя.

— Главное, чтобы те, кто его видел — сразу откликнулись!

Если вы знаете что-либо о том, где сейчас находится Константин Владимирович, волонтеры просят сразу же сообщить об этом по номеру телефона 8-953-887-17-77 или 8-951-387-07-58 поисковой отряд «ДоброСпас — Новосибирск». А также можно позвонить в полицию по единому номеру 112.

ИСТОЧНИК KP.RU