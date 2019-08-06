2019-08-06T09:41:10+03:00
Общество

Ушел в лес за шишками: в Новосибирске пропал двойник героя «Игры престолов»

О местонахождении мужчины ничего не известно с 28 июля
Алена КУЛЕШОВА
Поделиться:
Мужчина ушел в лес за шишками и пропал. Фото: "ДоброСпас-Новосибирск"Мужчина ушел в лес за шишками и пропал. Фото: "ДоброСпас-Новосибирск"
Изменить размер текста:

Волонтеры поискового отряда «ДоброСпас — Новосибирск» ищут пропавшего 34-летнего жителя Мошковского района Новосибирской области: Ермолаева Константина Владимировича. Мужчина отправился с бригадой в лес за шишками и пропал. О его местонахождении ничего не известно с 28 июля.

— Приметы: рост 173 сантиметра, среднее телосложение, темные волосы, зеленые глаза, — говориться в ориентировке. — На момент своего исчезновения был одет в костюм камуфляжной расцветки.

Объявление о пропаже мужчины появилось в соцсетях. Многие новосибирцы выразили свое беспокойство за него, и пожелали исчезнувшему вскоре вернуться домой живым и здоровым. А некоторым сибирякам он напомнил героя известного сериала «Игра престолов».

— За такой долгий срок с человеком могло многое случиться, пусть он найдется живым и здоровым!

— Мне кажется, он даже чем-то похож на одного из героев «Игры Престолов»: Грейджоя.

— Главное, чтобы те, кто его видел — сразу откликнулись!

Если вы знаете что-либо о том, где сейчас находится Константин Владимирович, волонтеры просят сразу же сообщить об этом по номеру телефона 8-953-887-17-77 или 8-951-387-07-58 поисковой отряд «ДоброСпас — Новосибирск». А также можно позвонить в полицию по единому номеру 112.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Взрывы под Ачинском: рейсы из Новосибирска летают по расписанию
Нашлась пропажа: в Новосибирск хотят вернуть панно «Рождение Оби»
Котик на диете: леопарду очень понравилось есть траву
Забили насмерть палкой: погибшего новосибирца нашли на пляже
«Кругом стоит смрад и летают мухи»: новосибирца возмутила куча мусора во дворе дома
Не постеснялась: сибирячка показала тверк под песню Егора Крида прямо на улице
«Тут хаос, а люди в панике»: сибиряки эвакуируются из Ачинска из-за взрывов на военном складе
Ими управляют с мобильника: в Академгородке поставили «умные» фонари
«Не жирно?»: сотни новосибирцев вышли на улицу из-за повышения тарифа на тепло
Ножкой эть: гимнастка показала свою растяжку на пляже
Может быть в другом городе: волонтеры ищут пропавшего мужчину с бородой
Прикинулся работником ЖЭУ: жулик сорвал цепочки с сибирячки в ее квартире
«Зачем в машину ломитесь?»: многодетная мать устроила скандал водителю из-за замечания детям
«Там плавали дети!»: сибирячка нашла фекалии в одном из городских бассейнов
"Люди, любите друг друга": Вера Брежнева снялась в клипе новосибирских инвалидов
Слишком маленький: подростку не продали Ремарка, но разрешили купить Достоевского
«Да это осьминог»: сибирячка нашла тряпку в купленных морепродуктах
Блестящая подделка: сибиряку продали дешевую бижутерию вместо золотого кулона
Районные больницы получили новые скорые
Под Новосибирском перевернулся УАЗ: водитель погиб