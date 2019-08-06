2019-08-06T09:47:28+03:00
Происшествия

Взрывы под Ачинском: рейсы из Новосибирска летают по расписанию

Взрывы под Ачинском не повлияли на работу новосибирского аэропорта
Татьяна СОЛОВОВА
Поделиться:
Взрыв произошел около шести часов вечера. Фото: Дмитрий Скворцов/ТАСС.Взрыв произошел около шести часов вечера. Фото: Дмитрий Скворцов/ТАСС.
Изменить размер текста:

Взрывы в Ачинске доставили много неприятностей сибирякам. Как рассказали гостившие в Красноярском крае новосибирцы, из-за ЧП в военной части в Каменке людям даже пришлось спешно эвакуироваться из своих домов.

Но есть одна сфера, которую ЧП не коснулось: это авиаперелеты. Как заявили в новосибирском аэропорту, никаких задержек рейсов или изменения маршрутов перелетов в связи с взрывами не произошло.

- Все перелеты идут в штатном режиме, - заверили в аэропорту «Толмачево».

Напомним, в понедельник, 5 августа, пожар произошел в военной части, что находится в Каменке. Около шести часов вечера там начали взрываться боеприпасы, что перепугало всех жителей соседних сел и городов. Людей пришлось вывозить в безопасные зоны, чтобы они не пострадали. В Ачинске развернуто 10 пунктов временного размещения на 4000 человек.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Под Ачинском произошел взрыв на складе с боеприпасами. В поселке Каменка идет эвакуация жителей [трансляция]

Жители Ачинска в социальных сетях пожаловались на множество взрывов, произошедших около 18.00 5 августа 2019 года. Здесь в поселке Каменка базируется воисковая часть. Очевидцы сообщают, что люди в панике бегут из поселка (подробности).

Источник: «Склады в воинской части под Ачинском были устроены так, чтобы в случае ЧП не получить масштабных разрушений»

Как удалось выяснить «Комсомольской правде» - Красноярск из собственных источников, склады, где до сих пор взрываются снаряды, находятся в котловане, прикрыты естественными холмами (подробности).

Взрыв боеприпасов в Каменке (Красноярский край).

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Ушел в лес за шишками: в Новосибирске пропал двойник героя «Игры престолов»
Нашлась пропажа: в Новосибирск хотят вернуть панно «Рождение Оби»
Котик на диете: леопарду очень понравилось есть траву
Забили насмерть палкой: погибшего новосибирца нашли на пляже
«Кругом стоит смрад и летают мухи»: новосибирца возмутила куча мусора во дворе дома
Не постеснялась: сибирячка показала тверк под песню Егора Крида прямо на улице
«Тут хаос, а люди в панике»: сибиряки эвакуируются из Ачинска из-за взрывов на военном складе
Ими управляют с мобильника: в Академгородке поставили «умные» фонари
«Не жирно?»: сотни новосибирцев вышли на улицу из-за повышения тарифа на тепло
Ножкой эть: гимнастка показала свою растяжку на пляже
Может быть в другом городе: волонтеры ищут пропавшего мужчину с бородой
Прикинулся работником ЖЭУ: жулик сорвал цепочки с сибирячки в ее квартире
«Зачем в машину ломитесь?»: многодетная мать устроила скандал водителю из-за замечания детям
«Там плавали дети!»: сибирячка нашла фекалии в одном из городских бассейнов
"Люди, любите друг друга": Вера Брежнева снялась в клипе новосибирских инвалидов
Слишком маленький: подростку не продали Ремарка, но разрешили купить Достоевского
«Да это осьминог»: сибирячка нашла тряпку в купленных морепродуктах
Блестящая подделка: сибиряку продали дешевую бижутерию вместо золотого кулона
Районные больницы получили новые скорые
Под Новосибирском перевернулся УАЗ: водитель погиб