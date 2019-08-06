Взрывы под Ачинском: рейсы из Новосибирска летают по расписанию

СЕГОДНЯ 09:11 2019-08-06T09:47:28+03:00

Взрывы под Ачинском не повлияли на работу новосибирского аэропорта

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Взрывы в Ачинске доставили много неприятностей сибирякам. Как рассказали гостившие в Красноярском крае новосибирцы, из-за ЧП в военной части в Каменке людям даже пришлось спешно эвакуироваться из своих домов.

Но есть одна сфера, которую ЧП не коснулось: это авиаперелеты. Как заявили в новосибирском аэропорту, никаких задержек рейсов или изменения маршрутов перелетов в связи с взрывами не произошло.

- Все перелеты идут в штатном режиме, - заверили в аэропорту «Толмачево».

Напомним, в понедельник, 5 августа, пожар произошел в военной части, что находится в Каменке. Около шести часов вечера там начали взрываться боеприпасы, что перепугало всех жителей соседних сел и городов. Людей пришлось вывозить в безопасные зоны, чтобы они не пострадали. В Ачинске развернуто 10 пунктов временного размещения на 4000 человек.

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Жители Ачинска в социальных сетях пожаловались на множество взрывов, произошедших около 18.00 5 августа 2019 года. Здесь в поселке Каменка базируется воисковая часть. Очевидцы сообщают, что люди в панике бегут из поселка (подробности).

Источник: «Склады в воинской части под Ачинском были устроены так, чтобы в случае ЧП не получить масштабных разрушений»

Как удалось выяснить «Комсомольской правде» - Красноярск из собственных источников, склады, где до сих пор взрываются снаряды, находятся в котловане, прикрыты естественными холмами (подробности).

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="202" height="360" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/724276" frameborder="0"></iframe> Взрыв боеприпасов в Каменке (Красноярский край).

ИСТОЧНИК KP.RU