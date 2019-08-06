Нашлась пропажа: в Новосибирск хотят вернуть панно «Рождение Оби»

СЕГОДНЯ 08:45 2019-08-06T08:45:02+03:00

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Пропавшее панно «Рождение Оби» обнаружили в Новосибирске. Его выставили на одном из интернет -аукционов. Информация о ценной находке выложил у себя в социальных сетях сотрудник музея Константин Голодяев.

— Нашлось! Нашлось панно В. П. Сокола «Рождение Оби» из здания бывшего Речного вокзала. Городу осталось найти деньги, чтобы вернуть свое достояние. Всего 300 000 $. И на доставку тратиться не надо. Оно в городе, — пишет Константин у себя на странице в Facebook.

Историческая ценность пропала во время пожара в марте 2003 года. Сейчас решается вопрос, как вернуть его на родное место.

Сибиряки моментально отреагировали на сообщение:

— Коллекционеры — люди не простые.

— Вот это интрига! А как панно оказалось в частном владении? Прямо сюжет для детектива.

— Откуда такой ценник, чем обоснован? Там какие-то драгметаллы/камни?

ИСТОЧНИК KP.RU