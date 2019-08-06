2019-08-06T10:37:08+03:00
Общество

Специально подстроил аварию: новосибирца, который сбил полицейского, посадили на 12 лет

Областной суд вынес приговор сибиряку, по вине которого пострадал инспектор
Наталья АЛЕКСЕЕВА
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Полицейского приговорили к 12 годам колонии.Полицейского приговорили к 12 годам колонии.Фото: Андрей КОПАЛОВ
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Новосибирский областной суд поставил точку в деле сибиряка, который устроил аварию, чтобы скрыться от полицейского.

История произошла в апреле прошлого года, когда сотрудники полиции подошли проверить документы у водителя «Тойоты», припаркованной во дворе дома на улице Дуси Ковальчук. Накануне правохранители получили ориентировку на жуликов, которые воровали машины. И слишком уж компания в иномарке показалась подозрительной.

- Полицейские попросили водителя выйти из машины, но он тронулся с места и хотел скрыться. Полицейский попытался через открытое окно удержать его руль, - сообщили в региональном следственном комитете СК России. - Но 26-летний мужчина, чтобы скрыться, специально врезался в бетонную опору.

Полицейский получил тяжелые травмы и упал на землю, а водитель с приятелями уехал с места авария. В итоге пострадавшего сибиряка доставили в больницу врачи «Скорой помощи».

Практически сразу полицейские нашли брошенную машину жуликов на улице Дуси Ковальчук. А позже задержали водителя авто, сбившего полицейского.

Жулику предъявили обвинения по ст. 317 УК РФ (посягательства на жизнь сотрудника правоохранительного органа в целях воспрепятствования его законной деятельности по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности): его приговорили к 12 годам колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

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