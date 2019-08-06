Котик на диете: леопарду очень понравилось есть траву
Анна Новикова - новосибирская пенсионерка, которая почти каждый день ходит в зоопарк и снимает для соцсетей веселые видео из жизни обитателей зверинца. На этот раз в кадр к сибирячке попал дальневосточный леопард с забавными вкусовыми пристрастиями.
Наверное, никого бы не удивило, если бы хвостатый питомец ел мясо. Но в кадре четко видно, что леопард ест траву, причем с удовольствием. Как будто девушка, которая ест овощной салат, чтобы постройнеть.
Но, как выяснилось, разгадка таких вкусовых пристрастий в другом:
- В зоопарке специально косят траву для всех кошачьих, чтобы они ее ели и чистили желудок, - объяснила Анна Новикова. - Для домашних котов это, кстати, тоже очень полезно: я сама для своей кошки траву специально выращивали.
Пользователи соцсетей оценили заботу о леопарде:
- Молодец, Лео: знает, как лечится надо, - пишут они.
Леопард очень полюбил есть траву.Новосибирский зоопарк им. Р.А. Шило
ИСТОЧНИК KP.RU