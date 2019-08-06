2019-08-06T06:16:05+03:00
Происшествия

Забили насмерть палкой: погибшего новосибирца нашли на пляже

Погибшего мужчину удалось обнаружить вечером 4 августа
Алена КУЛЕШОВА
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Погибшего новосибирца нашли на пляже.Погибшего новосибирца нашли на пляже.Фото: Виктория МИНАЕВА
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Тело погибшего 34-летнего мужчины нашли рядом с санаторием «Золотой берег» (улица Софийская, 19) 4 августа, около восьми часов вечера. Как выяснилось позже, погибшего забил насмерть палкой его знакомый.

— В этой ситуации, к сожалению, ничего необычного нет, — рассказал КП-Новосибирск Юрий Перязев, начальник ГО и ЧС Советского района. — Двое мужчины выпивали на пляже, который находится рядом с санаторием, в один момент, они начали ссориться. Ссора переросла в драку, и в ходе потасовки один из мужчин забил другого насмерть палкой.

По словам Юрия Перязева, на данный момент детали произошедшего еще выясняются.

Сотрудники отдела ГО и ЧС Службы Аварийно-спасательных работ и гражданской защиты МКУ утверждают, что если вдруг вы стали свидетелем подобной потасовки, то необходимо сразу же сообщить об этом в полицию. Возможно, так вы сможете спасти чью-то жизнь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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