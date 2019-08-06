"Кругом стоит смрад и летают мухи": новосибирца возмутила куча мусора во дворе дома

СЕГОДНЯ 04:59 2019-08-06T04:59:37+03:00

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Новосибирца возмутила куча мусора, лежащая рядом с баками во дворе дома на улице Гусинобродское шоссе, 23/1. Мужчина предполагает, что отходы во двор выбрасывают местные «предприниматели».

— Строительный мусор здесь выбрасывают постоянно! — написал сибиряк в группе «АСТ-54». — Как-то раз я даже лично увидел, как это все происходит. Тогда, конечно, подошел, попросил бросать хотя бы все в бак, а не рядом. В тот раз меня послушали, но, видимо, это было исключение.

По словам мужчины, на днях он обнаружил возле этих баков не только выброшенные деревянные ящики из под овощей, но и много испорченных ягод.

По словам мужчины, из-за испорченных ягод в ящиках кругом стоял смрад и летали мухи. Фото: "АСТ-54"

— Смрад стоит на всю улицу теперь, а вокруг мухи летают! — возмущается автор поста. — Уже и не знаю, кому жаловаться. А может, нужно писать заявление? Но на кого?

Подписчики паблика не смогли не среагировать на подобное заявление. Многие из них поддержали мужчину и даже попытались дать ему совет в комментариях под постом:

— Да уж, у нас в городе и не такое можно увидеть.

— Можно попробовать пожаловаться в управляющую компанию, там должны помочь разобраться.

— Такими темпами, скоро дворы огораживать нужно будет.

ИСТОЧНИК KP.RU