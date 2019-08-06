Не постеснялась: сибирячка показала тверк под песню Егора Крида прямо на улице

СЕГОДНЯ 03:17 2019-08-06T05:16:52+03:00

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Сибирячка Анастасия Мазалюк исполнила эффектный танец под песню Егора Крида «Сердцеедка». Девушка утверждает, что решила поучаствовать во флешмобе, который запустил певец.

— Это моя танцевальная версия «сердцеедки», — написала Анастасия на своей страничке в Instagram. — Прямо как в песне: «здесь охотишься не ты, охотница она». Егор Крид, заметишь? Это сердцеедка-челлендж.

Подобный флешмоб Крид запустил еще в конце июля, когда предложил своим фанатам придумать свою версию его клипа:

— Время запускать челлендж. Снимайте свои креативные видео/пародии под трек «Сердцеедка», выкладывайте их в Instagram с необходимыми хештегами и отмечайте меня, — написал исполнитель у себя в микроблоге.

За самые оригинальные работы Егор Крид пообещал денежные призы: 100 тысяч рублей за первое место, 50 за второе и 25 за третье. Интернет тут же заполнили абсолютно разные видеоролики от людей, готовых побороться за эти вознаграждение или просто желающих снять свой вариант клипа под любимую песню. Вот и танцовщица из Новосибирска не стала исключением.

Подписчики Анастасии Мазалюк, разумеется, не смогли остаться равнодушными к ее очередному зажигательному танцу под популярный трек. Многие из них не только восхитились хореографией девушки, но и решили, что ее версия клипа ничуть не хуже оригинала:

— Очень нравится твоя версия! Просто кайф!

— Егор Крид, взгляни: тут жарко.

— Классно танцуешь, все движения точно под ритм песни.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="480" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/724245" frameborder="0"></iframe> Сибирячка исполнила зажигательный танец под песню Егора Крида.

ИСТОЧНИК KP.RU