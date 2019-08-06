Не постеснялась: сибирячка показала тверк под песню Егора Крида прямо на улице
Сибирячка Анастасия Мазалюк исполнила эффектный танец под песню Егора Крида «Сердцеедка». Девушка утверждает, что решила поучаствовать во флешмобе, который запустил певец.
— Это моя танцевальная версия «сердцеедки», — написала Анастасия на своей страничке в Instagram. — Прямо как в песне: «здесь охотишься не ты, охотница она». Егор Крид, заметишь? Это сердцеедка-челлендж.
Подобный флешмоб Крид запустил еще в конце июля, когда предложил своим фанатам придумать свою версию его клипа:
— Время запускать челлендж. Снимайте свои креативные видео/пародии под трек «Сердцеедка», выкладывайте их в Instagram с необходимыми хештегами и отмечайте меня, — написал исполнитель у себя в микроблоге.
За самые оригинальные работы Егор Крид пообещал денежные призы: 100 тысяч рублей за первое место, 50 за второе и 25 за третье. Интернет тут же заполнили абсолютно разные видеоролики от людей, готовых побороться за эти вознаграждение или просто желающих снять свой вариант клипа под любимую песню. Вот и танцовщица из Новосибирска не стала исключением.
Подписчики Анастасии Мазалюк, разумеется, не смогли остаться равнодушными к ее очередному зажигательному танцу под популярный трек. Многие из них не только восхитились хореографией девушки, но и решили, что ее версия клипа ничуть не хуже оригинала:
— Очень нравится твоя версия! Просто кайф!
— Егор Крид, взгляни: тут жарко.
— Классно танцуешь, все движения точно под ритм песни.
Сибирячка исполнила зажигательный танец под песню Егора Крида.
ИСТОЧНИК KP.RU