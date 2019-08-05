Ножкой эть: гимнастка показала свою растяжку на пляже
Сибирячка Светлана Межуева, 27-летняя экс-гимнастка, недавно попробовала себя в качестве фотомодели в весьма необычной съемке: девушка продемонстрировала несколько красивых гимнастических элементов прямо на пляже.
— Вообще, я в фотосессиях участвую редко, и в целом мало фотографируюсь, стесняюсь даже, — рассказала КП-Новосибирск Светлана Межуева. — Но в этот раз решила, почему и не попробовать сделать себе несколько красивых фото?
Светлана работает менеджером по обслуживанию в банке, однако на данный момент она в декрете и воспитывает своего годовалого сына Петю. Гимнастикой девушка занималась с 4-х лет, но в 18 пришлось забыть о профессиональном спорте из-за серьезной травмы.
— Такие элементы, я, конечно, давно уже не вспоминала, — рассказывает Светлана. — Так, разминаюсь периодически, делаю стойку на руках.
По словам девушки, съемка на пляже выдалась нелегкой: во время выполнения трюков, девушка даже поцарапала руки о камни. Кроме того, красивые гимнастические элементы привлекли внимание спасателей.
Во время съемки девушка даже немного поцарапала руки о камни на берегу.Фото: Алена МАРТЫНОВА
— В один момент к нам подплыли спасатели с пляжа, хотели показать нам еще несколько красивых мест для фото. Но нам и там было хорошо,- пояснила девушка. — А вообще, было даже интересно так посниматься. Погода была прекрасная, вода — теплая. Да и всем полезно иногда подурачиться.
Девушка не против повторить такой интересный опыт, может быть даже принять участие в еще одной «активной» фотосессии.
— Красивые фотографии всем нравятся, и я — не исключение, — говорит Светлана. — Конечно, если я и решусь потом на еще одну такую съемку, то тоже только с профессиональным фотографом.
ИСТОЧНИК KP.RU