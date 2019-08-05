Может быть в другом городе: волонтеры ищут пропавшего новосибирца с бородой

СЕГОДНЯ 17:31 2019-08-05T17:31:00+03:00

О местонахождении мужчины ничего не известно с 25 июля

Изменить размер текста: A A

Волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт» ищут пропавшего 33-летнего новосибирца: Абанина Игоря Юрьевича. О том, где находится мужчина ничего не известно с 25 июля.

— Приметы: рост 190 сантиметров, плотное телосложение, темно-русые, коротко подстриженные волосы, голубые глаза, — говорится в ориентировке поискового отряда «Лиза Алерт» Новосибирск. — Во что был одет пропавший точно не известно. Обычно мужчина носит спортивные костюмы и практически всегда ходит в бейсболке. Из особых примет можно выделить то, что исчезнувший носит бороду.

Всех, кто располагает какой-либо информацией о том, где сейчас может находиться Игорь Юрьевич, или видел его ранее, волонтеры просят сообщить об этом по номеру телефона 8-800-700-54-52 поисковой отряд «Лиза Алерт» или сообщить в полицию по единому номеру 112. В ориентировке сообщается, что пропавший мужчина может находиться в другом городе.

ИСТОЧНИК KP.RU