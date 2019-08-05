2019-08-05T17:31:00+03:00
Общество

Может быть в другом городе: волонтеры ищут пропавшего новосибирца с бородой

О местонахождении мужчины ничего не известно с 25 июля
Алена КУЛЕШОВА
Поделиться:
Волонтеры ищут пропавшего новосибирца с бородой. Фото: "Лиза Алерт"Волонтеры ищут пропавшего новосибирца с бородой. Фото: "Лиза Алерт"
Изменить размер текста:

Волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт» ищут пропавшего 33-летнего новосибирца: Абанина Игоря Юрьевича. О том, где находится мужчина ничего не известно с 25 июля.

— Приметы: рост 190 сантиметров, плотное телосложение, темно-русые, коротко подстриженные волосы, голубые глаза, — говорится в ориентировке поискового отряда «Лиза Алерт» Новосибирск. — Во что был одет пропавший точно не известно. Обычно мужчина носит спортивные костюмы и практически всегда ходит в бейсболке. Из особых примет можно выделить то, что исчезнувший носит бороду.

Всех, кто располагает какой-либо информацией о том, где сейчас может находиться Игорь Юрьевич, или видел его ранее, волонтеры просят сообщить об этом по номеру телефона 8-800-700-54-52 поисковой отряд «Лиза Алерт» или сообщить в полицию по единому номеру 112. В ориентировке сообщается, что пропавший мужчина может находиться в другом городе.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Тут хаос, а люди в панике»: сибиряки эвакуируются из Ачинска из-за взрывов на военном складе
Ими управляют с мобильника: в Академгородке поставили «умные» фонари
«Не жирно?»: сотни новосибирцев вышли на улицу из-за повышения тарифа на тепло
Ножкой эть: гимнастка показала свою растяжку на пляже
Прикинулся работником ЖЭУ: жулик сорвал цепочки с сибирячки в ее квартире
«Зачем в машину ломитесь?»: многодетная мать устроила скандал водителю из-за замечания детям
«Там плавали дети!»: сибирячка нашла фекалии в одном из городских бассейнов
"Люди, любите друг друга": Вера Брежнева снялась в клипе новосибирских инвалидов
Слишком маленький: подростку не продали Ремарка, но разрешили купить Достоевского
«Да это осьминог»: сибирячка нашла тряпку в купленных морепродуктах
Блестящая подделка: сибиряку продали дешевую бижутерию вместо золотого кулона
Районные больницы получили новые скорые
Под Новосибирском перевернулся УАЗ: водитель погиб