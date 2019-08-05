2019-08-05T17:15:53+03:00
Происшествия

Прикинулся работником ЖЭУ: жулик сорвал цепочки с сибирячки в ее квартире

Полиция пока не нашла грабителя
Наталья АЛЕКСЕЕВА
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Полицейские ищут жулика, ограбившего пенсионерку.Полицейские ищут жулика, ограбившего пенсионерку.Фото: Влад КОМЯКОВ
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История эта произошла в одном на улице Экваторной. В квартиру 60-летней сибирячки позвонил мужчина, представился работником ЖЭУ. Пожилая хозяйка квартиры поверила словам жулика и пустила псевдоинспектора проверить счётчики и систему отопления. Но когда она закрывала дверь, жулик внезапно сорвал с шеи женщины золотые цепочки и убежал.

- Ущерб составил 30 тысяч рублей, полиция пока его не нашла, - пояснили в ГУ МВД России по Новосибирской области.

В полиции отмечают, что это - не единственный случай, когда жертвами преступников становятся бабушки и дедушки.

- В Новосибирске выросло количество преступлений против пожилых людей, - сообщили в областном управлении МВД. – Мошенники обманом проникают в квартиры и крадут у новосибирцев деньги и ювелирные украшения. Преступники часто представляются целителями и магами, родственниками и сотрудниками ЖЭУ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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