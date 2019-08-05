«Там плавали дети!»: сибирячка нашла фекалии в одном из городских бассейнов

СЕГОДНЯ 15:57 2019-08-05T15:57:50+03:00

Работники бассейна, по словам женщины, никак не отреагировали на случившееся

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Сибирячка обнаружила фекалии в детском бассейне, когда пошла туда купаться. Инцидент произошел 31 июля.

— Нет, я, конечно, все понимаю, у ребенка могла случиться «неприятность». Хотя, здесь все-таки тоже стоит родителям внимательнее следить за своими детьми, — написала возмущенная посетительница бассейна на сайте «Фламп». — Но и к персоналу у меня тоже есть много вопросов! Ведь сотрудники должны как-то за этим следить, убирать? Там ведь купались дети, малыши совсем, воду в рот набирали и тут же выплевывали. А рядом, буквально в полуметре, плавали фекалии.

Женщина также написала о том, что она беспокоится о том, что из-за таких вот случаев, наглотавшись подобной воды ребенок может подхватить какую-нибудь кишечную инфекцию.

— Я обращалась к двум сотрудникам за помощью, но они просто продолжали молча смотреть на это все, — пишет посетительница бассейна.

Пользователи «Флампа» поддержали возмущенную сибирячку, и написали об этом в комментариях под ее постом:

— Это просто ужасно, вот поэтому я и не хожу в такие бассейны!

— Кто знает, какую там действительно можно было поймать инфекцию.

— Это действительно очень мерзко.

ИСТОЧНИК KP.RU