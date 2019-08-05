«Зачем в машину ломитесь?»: многодетная мать устроила скандал водителю из-за замечания детям

СЕГОДНЯ 16:54 2019-08-05T16:54:01+03:00

На кадрах видео видно, как мама спокойно уходит от конфликта. Фото: "Инцидент Новосибирск"

Она обматерила водителя и пригрозила, что разберет машину по частям

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Конфликт между новосибирцем и многодетной матерью произошел на одной из парковок Новосибирска. Видео с перепалкой появилось в группе «Инцидент Новосибирск».

— Лежал в машине на парковке ТРЦ «Континент» на Гусинобродском шоссе, читал книгу, - описывает ситуацию водитель. Через некоторое время услышал, как кто-то пытается открыть багажник. Дергают ручку неоднократно. Выхожу. Стоят двое детей. Спрашиваю у них, что делаете, зачем в машину ломитесь.

После замечания из другой машины вышла женщина с коляской. Она начала делать замечания мужчине, мол, почему он орет на детей. Якобы дети просто посмотреть хотели посмотреть авто.

Конфликт закончился тем, что многодетная мать обругала хозяина машины и начала угрожать, что разберет его авто по запчастям.

Поведение женщины возмутило сибиряков:

— Кидается на парня, а у самой коляска и дети рядом. Отмороженная какая-то.

— Яжематери и их дети достали уже, - пишут в комментариях сибиряки.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="406" height="720" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/724144" frameborder="0"></iframe> Конфликт на парковке.

ИСТОЧНИК KP.RU