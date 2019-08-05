«Зачем в машину ломитесь?»: многодетная мать устроила скандал водителю из-за замечания детям
Конфликт между новосибирцем и многодетной матерью произошел на одной из парковок Новосибирска. Видео с перепалкой появилось в группе «Инцидент Новосибирск».
— Лежал в машине на парковке ТРЦ «Континент» на Гусинобродском шоссе, читал книгу, - описывает ситуацию водитель. Через некоторое время услышал, как кто-то пытается открыть багажник. Дергают ручку неоднократно. Выхожу. Стоят двое детей. Спрашиваю у них, что делаете, зачем в машину ломитесь.
После замечания из другой машины вышла женщина с коляской. Она начала делать замечания мужчине, мол, почему он орет на детей. Якобы дети просто посмотреть хотели посмотреть авто.
Конфликт закончился тем, что многодетная мать обругала хозяина машины и начала угрожать, что разберет его авто по запчастям.
Поведение женщины возмутило сибиряков:
— Кидается на парня, а у самой коляска и дети рядом. Отмороженная какая-то.
— Яжематери и их дети достали уже, - пишут в комментариях сибиряки.
Конфликт на парковке.
ИСТОЧНИК KP.RU