2019-08-05T16:54:01+03:00
Общество

«Зачем в машину ломитесь?»: многодетная мать устроила скандал водителю из-за замечания детям

Она обматерила водителя и пригрозила, что разберет машину по частям
Анна ПАШАГИНА
Поделиться:
На кадрах видео видно, как мама спокойно уходит от конфликта. Фото: "Инцидент Новосибирск"На кадрах видео видно, как мама спокойно уходит от конфликта. Фото: "Инцидент Новосибирск"
Изменить размер текста:

Конфликт между новосибирцем и многодетной матерью произошел на одной из парковок Новосибирска. Видео с перепалкой появилось в группе «Инцидент Новосибирск».

— Лежал в машине на парковке ТРЦ «Континент» на Гусинобродском шоссе, читал книгу, - описывает ситуацию водитель. Через некоторое время услышал, как кто-то пытается открыть багажник. Дергают ручку неоднократно. Выхожу. Стоят двое детей. Спрашиваю у них, что делаете, зачем в машину ломитесь.

После замечания из другой машины вышла женщина с коляской. Она начала делать замечания мужчине, мол, почему он орет на детей. Якобы дети просто посмотреть хотели посмотреть авто.

Конфликт закончился тем, что многодетная мать обругала хозяина машины и начала угрожать, что разберет его авто по запчастям.

Поведение женщины возмутило сибиряков:

— Кидается на парня, а у самой коляска и дети рядом. Отмороженная какая-то.

— Яжематери и их дети достали уже, - пишут в комментариях сибиряки.

Конфликт на парковке.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Тут хаос, а люди в панике»: сибиряки эвакуируются из Ачинска из-за взрывов на военном складе
Ими управляют с мобильника: в Академгородке поставили «умные» фонари
«Не жирно?»: сотни новосибирцев вышли на улицу из-за повышения тарифа на тепло
Ножкой эть: гимнастка показала свою растяжку на пляже
Может быть в другом городе: волонтеры ищут пропавшего новосибирца с бородой
Прикинулся работником ЖЭУ: жулик сорвал цепочки с сибирячки в ее квартире
«Там плавали дети!»: сибирячка нашла фекалии в одном из городских бассейнов
"Люди, любите друг друга": Вера Брежнева снялась в клипе новосибирских инвалидов
Слишком маленький: подростку не продали Ремарка, но разрешили купить Достоевского
«Да это осьминог»: сибирячка нашла тряпку в купленных морепродуктах
Блестящая подделка: сибиряку продали дешевую бижутерию вместо золотого кулона
Районные больницы получили новые скорые
Под Новосибирском перевернулся УАЗ: водитель погиб