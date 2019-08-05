Блестящая подделка: сибиряку продали дешевую бижутерию вместо золотого кулона

СЕГОДНЯ 11:15 2019-08-05T11:15:52+03:00

Металл, из которого сделано украшение, не смогли определить сходу даже специалисты

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Сибиряк купил своей девушке кулон, как он думал, из белого золота. Однако, позже выяснилось, что украшение — грубая подделка.

— Купили вот такой вот кулон, якобы, из белого золота, на этикетке была указана «585» проба, — написал обманутый покупатель на сайте «Фламп». — Девушка носила его не очень долго, но вскоре он все равно начал облазить.

Молодым людям это показалось странным, и они решили отнести украшение в ломбард, чтобы проверить, действительно ли оно было выполнено из драгоценного металла.

— В итоге оказалось, что этот кулон — обычная бижутерия, и даже специалисты не смогли сразу определить металл, из которого он был сделан! — возмущается мужчина. — А ведь купил я его не где попало, а в настоящем салоне.

Многие пользователи «Флампа», которых не оставила равнодушными история с поддельным кулоном, решили высказать свое мнение в комментариях под постом сибиряка:

— Берите чек и пишите претензию в магазине. Можно еще взять справку у ювелира.

— Уже бывала в этом магазине раньше, с моими украшениями пока что такого не случалось.

— Вот так вот и продают нам в магазинах бижутерию под видом золота и серебра!

ИСТОЧНИК KP.RU