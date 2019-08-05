Слишком маленький: подростку не продали Ремарка, но разрешили купить Достоевского

СЕГОДНЯ 12:30 2019-08-05T12:30:43+03:00

Изменить размер текста: A A

Об анекдотичной истории, произошедшей в книжном магазине, мама мальчика-подростка рассказа на портале Flamp.

— Сын-подросток хотел купить книгу Э.М. Ремарк «Три товарища» издательства «АСТ», и ему ее не продали, ссылаясь на возрастной ценз 16+. Но при этом продали с таким же возрастным ограничением книгу «Преступление и наказание» Достоевского, — недоумевает сибирячка.

Женщина предполагает, что магазин продвигает книги своего издательства, прикрываясь законом. Хочет обратиться в «Роспотребнадзор», чтобы ей смогли объяснить, почему произошла такая ситуация.

Сибиряки в комментариях сейчас пытаются разобраться, за что Ремарка посчитали чересчур откровенны и неподходящим для детей.:

— «Три товарища» 16+?? Это, наверное, те придумали, кто хотел «Ну погоди» запретить.

— Ого как. Уже и книгу не купить, если не дорос.

— Зато пиво и сигареты им продадут в каждом ларьке, - пишут новосибирцы.

ИСТОЧНИК KP.RU