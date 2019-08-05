Районные больницы получили новые скорые
Восемь новых машин скорой помощи отправились в шесть районов области — Колыванский, Чистоозерный, Черепановский, Коченевский, Куйбышевский, Убинский. Еще две скорых предназначены для областного медтранса. Машины подготовлены и оборудованы на базе «ГАЗ Соболь» и «ГАЗель». Планы по обеспечению районных больниц новой автотехникой более глобальные.
— В этом году планируется приобрести 35 автомобилей. Сегодня мы передаем партию из восьми машин, большая часть которых поступит в центральные районные больницы на территории нашего региона, в том числе в те учреждения, необходимость приобретения машин для которых мы определяли в ходе моих поездок по районам в прошлом году, — отметил на церемонии вручения ключей губернатор Андрей Травников.
Закупка новых машин — одно из направлений работы правительства Новосибирской области в рамках повышения доступности медпомощи. Также регион проводит мероприятия по всем направлениям национального проекта «Здравоохранение». До 2024 году на них планируется направить 35,2 млрд рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU
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