Венгерово обогнало Новосибирск в работе над благоустройством

СЕГОДНЯ 08:39 2019-08-05T08:39:16+03:00

Венгеровский район выбился в лидеры по реализации программы благоустройства. Фото: nso.ru

Рейтинг районов и городов составили в региональном министерстве ЖКХ и энергетики

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При составлении рейтинга благоустройства муниципальных районов и городских округов Новосибирской области учитывалась реализация национального проекта «Жилье и городская среда». Подробнее об этом рассказал министр ЖКХ Денис Архипов.

— Оценивались своевременность прохождения всех процедур, в том числе по финансированию, а также качество работ. Основными критериями отбора для обоснования выставления оценок муниципалитетам стали периоды проведения процедур торгов и производства работ.

В итоге Венгеровский район на один балл обогнал Новосибирск. Район вовремя провел все торги по объектам благоустройства. Часть работ уже завершена, это касается ремонта дворов, также продолжаются плановые работы, связанные с общественным транспортом.

В лидерах рейтинга оказались районы: Куйбышевский, Мошковский, Чистозерный. В конце списка — Новосибирский, Баганский и Искитимский районы.

В целом по региону благоустройство ведется на 162 объектах.

ИСТОЧНИК KP.RU