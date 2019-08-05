Венгерово обогнало Новосибирск в работе над благоустройством
При составлении рейтинга благоустройства муниципальных районов и городских округов Новосибирской области учитывалась реализация национального проекта «Жилье и городская среда». Подробнее об этом рассказал министр ЖКХ Денис Архипов.
— Оценивались своевременность прохождения всех процедур, в том числе по финансированию, а также качество работ. Основными критериями отбора для обоснования выставления оценок муниципалитетам стали периоды проведения процедур торгов и производства работ.
В итоге Венгеровский район на один балл обогнал Новосибирск. Район вовремя провел все торги по объектам благоустройства. Часть работ уже завершена, это касается ремонта дворов, также продолжаются плановые работы, связанные с общественным транспортом.
В лидерах рейтинга оказались районы: Куйбышевский, Мошковский, Чистозерный. В конце списка — Новосибирский, Баганский и Искитимский районы.
В целом по региону благоустройство ведется на 162 объектах.
ИСТОЧНИК KP.RU
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