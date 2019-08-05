На Михайловской набережной показали лучшие уличные короткометражки России

СЕГОДНЯ 08:01 2019-08-05T08:04:11+03:00

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В этом году Tele2 выступила партнером Всемирного фестиваля уличного кино. В программе исключительно короткометражки. Среди них два номинанта «Кинотавра»: драма «Интервью» с Алексеем Серебряковым и комедия «Болванка» со Светланой Камыниной. Их режиссеры - молодые ребята, а вот актеры, напротив, известны широкой аудитории: Алексей Серебряков, Сергей Бурунов, Павел Деревянко и другие звезды большого экрана.

Интересно, что в этом году свои силы в качестве режиссера попробовал звезда кино Петр Федоров со своей короткометражкой «Электрический ток» с Александром Палем в главной роли.

Всего 10 фильмов: семейное кино, романтические новеллы, комедии и драмы. Можно было посмеяться и поплакать, посмотреть со стороны на себя или на банальные ситуации из жизни.

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ИСТОЧНИК KP.RU