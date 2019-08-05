«Это ел ребенок!»: сибирячка купила в магазине пюре с плесенью

СЕГОДНЯ 07:17 2019-08-05T07:17:56+03:00

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Историю о том, как она купила ребенку заплесневевшее фруктовое пюре, сибирячка рассказала в группе «Ревизорро Новосибирск».

- Купили ребенку фруктовое пюре в супермаркете. До конца не доела, что-то застряло. Вскрыли и ужаснулись: там плесень, - написала возмущенная мама. - Побежала в аптеку, раcказала ситуацию фармацевту. Она мне надавала всяких таблеток .Хорошо, что обошлось и все в порядке с моим ребёнком! Родители, будьте осторожны при покупке подобных продуктов!

Пользователи соцсетей обсуждают покупку с «неаппетитной добавкой».

- Магазин виноват или нет - этого уже не узнать, потому что, возможно, при транспортировке товара была нарушена целостность упаковки. А, может, хранили неправильно… Масса вариантов, кто виноват.

- Никогда такое детям не беру и не буду брать. Хранить не умеют, не в первый раз такое.

- Отдаете это на проверку, снимают всю партию!

- Самим надо делать пюре, столько фруктов разных продается, - советуют комментаторы.

ИСТОЧНИК KP.RU