«Это ел ребенок!»: сибирячка купила в магазине пюре с плесенью
Историю о том, как она купила ребенку заплесневевшее фруктовое пюре, сибирячка рассказала в группе «Ревизорро Новосибирск».
- Купили ребенку фруктовое пюре в супермаркете. До конца не доела, что-то застряло. Вскрыли и ужаснулись: там плесень, - написала возмущенная мама. - Побежала в аптеку, раcказала ситуацию фармацевту. Она мне надавала всяких таблеток .Хорошо, что обошлось и все в порядке с моим ребёнком! Родители, будьте осторожны при покупке подобных продуктов!
Пользователи соцсетей обсуждают покупку с «неаппетитной добавкой».
- Магазин виноват или нет - этого уже не узнать, потому что, возможно, при транспортировке товара была нарушена целостность упаковки. А, может, хранили неправильно… Масса вариантов, кто виноват.
- Никогда такое детям не беру и не буду брать. Хранить не умеют, не в первый раз такое.
- Отдаете это на проверку, снимают всю партию!
- Самим надо делать пюре, столько фруктов разных продается, - советуют комментаторы.
ИСТОЧНИК KP.RU