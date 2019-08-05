2019-08-05T07:17:56+03:00
Общество

«Это ел ребенок!»: сибирячка купила в магазине пюре с плесенью

Чтобы дочка не отравилась, маме срочно пришлось покупать лекарство
Татьяна СОЛОВОВА
Поделиться:
Такое пюре купила сибирячка в супермаркете. Фото: vk.com/revizorro_nsk54Такое пюре купила сибирячка в супермаркете. Фото: vk.com/revizorro_nsk54
Изменить размер текста:

Историю о том, как она купила ребенку заплесневевшее фруктовое пюре, сибирячка рассказала в группе «Ревизорро Новосибирск».

- Купили ребенку фруктовое пюре в супермаркете. До конца не доела, что-то застряло. Вскрыли и ужаснулись: там плесень, - написала возмущенная мама. - Побежала в аптеку, раcказала ситуацию фармацевту. Она мне надавала всяких таблеток .Хорошо, что обошлось и все в порядке с моим ребёнком! Родители, будьте осторожны при покупке подобных продуктов!

Пользователи соцсетей обсуждают покупку с «неаппетитной добавкой».

- Магазин виноват или нет - этого уже не узнать, потому что, возможно, при транспортировке товара была нарушена целостность упаковки. А, может, хранили неправильно… Масса вариантов, кто виноват.

- Никогда такое детям не беру и не буду брать. Хранить не умеют, не в первый раз такое.

- Отдаете это на проверку, снимают всю партию!

- Самим надо делать пюре, столько фруктов разных продается, - советуют комментаторы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Ушел в магазин и не вернулся: в Новосибирске ищут пропавшего мужчину в синей футболке
Шумели, пинали мяч: охранники разогнали компанию подростков, мешавших новосибирцам спать
Выбросили или украли: сибиряки нашли брошенные сумки за ГПНТБ
«Приуныли немного»: фото с уснувшими на улице сибиряками позабавило соцсети
Новосибирский вуз выиграл суд у Рособрнадзора, но аккредитацию пока не вернул
Стояла на краю: спасатели сняли с моста девушку, задумавшую самоубийство
В воде и с эльфийскими ушками: такой свадебной фотосессии точно ни у кого не было!
Толстенький милаха: у знаменитых новосибирских лабрадоров родился щенок
Идут грозы и ураганы: новосибирские синоптики объявили штормовое предупреждение
Лишился зубов: под Новосибирском пьяный водитель «Жигулей» врезался в дерево
Ушел с дачи: под Новосибирском пропал дедушка с собакой
«Не смущает, что дочка это увидит?»: откровенный танец молодой мамы вызвал споры в соцсетях
Под Новосибирском столкнулись две иномарки: пострадали шесть человек
У мамы букетик вкусный: видео, как ручная белочка грызет розы, позабавило соцсети
Владимир Тарасенко привезет Кубок Стэнли в Новосибирск
Медведи с человеческими привычками: посетители зоопарка сняли на видео, как мишка пытается расположиться в гамаке
«Черный человек» задержан: 18-летний ревнивец ранил соперника ножом в живот