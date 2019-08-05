2019-08-05T07:03:21+03:00
Общество

Ушел в магазин и не вернулся: в Новосибирске ищут пропавшего мужчину в синей футболке

О его местонахождении ничего не известно с 27 июля
Алена КУЛЕШОВА
Поделиться:
Мужчина уехал за покупками и не вернулся. Фото: "Лиза Алерт" НовосибирскМужчина уехал за покупками и не вернулся. Фото: "Лиза Алерт" Новосибирск
Изменить размер текста:

Поисковой отряд «Лиза Алерт» ищет пропавшего 30-летнего Кузнецова Николая Николаевича. Поиски мужчины ведутся в поселке Железнодорожный, в Новосибирской области. О его местонахождении ничего не известно с 27 июля. Волонтеры сообщают, что мужчина поехал в магазин за покупками и не вернулся. За помощью к поисковому отряду обратились родственники исчезнувшего.

— Приметы: рост 168 сантиметров, плотное телосложение, темно-русые волосы, зелено-карие глаза, — говорится в ориентировке поискового отряда «Лиза Алерт» Новосибирск. — На момент своего исчезновения, мужчина был одет в темно-синюю футболку с длинными рукавами и синие шорты. На ногах у него были черные кроссовки.

Всех, кто располагает какой-либо информацией о том, где сейчас находится Николай Николаевич, волонтеры просят сообщить об этом по номеру телефона 8-800- 700-54-52 или сообщить в полицию по единому номеру 112.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Это ел ребенок!»: сибирячка купила в магазине пюре с плесенью
Шумели, пинали мяч: охранники разогнали компанию подростков, мешавших новосибирцам спать
Выбросили или украли: сибиряки нашли брошенные сумки за ГПНТБ
«Приуныли немного»: фото с уснувшими на улице сибиряками позабавило соцсети
Новосибирский вуз выиграл суд у Рособрнадзора, но аккредитацию пока не вернул
Стояла на краю: спасатели сняли с моста девушку, задумавшую самоубийство
В воде и с эльфийскими ушками: такой свадебной фотосессии точно ни у кого не было!
Толстенький милаха: у знаменитых новосибирских лабрадоров родился щенок
Идут грозы и ураганы: новосибирские синоптики объявили штормовое предупреждение
Лишился зубов: под Новосибирском пьяный водитель «Жигулей» врезался в дерево
Ушел с дачи: под Новосибирском пропал дедушка с собакой
«Не смущает, что дочка это увидит?»: откровенный танец молодой мамы вызвал споры в соцсетях
Под Новосибирском столкнулись две иномарки: пострадали шесть человек
У мамы букетик вкусный: видео, как ручная белочка грызет розы, позабавило соцсети
Владимир Тарасенко привезет Кубок Стэнли в Новосибирск
Медведи с человеческими привычками: посетители зоопарка сняли на видео, как мишка пытается расположиться в гамаке
«Черный человек» задержан: 18-летний ревнивец ранил соперника ножом в живот