Ушел в магазин и не вернулся: в Новосибирске ищут пропавшего мужчину в синей футболке

СЕГОДНЯ 07:03 2019-08-05T07:03:21+03:00

О его местонахождении ничего не известно с 27 июля

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Поисковой отряд «Лиза Алерт» ищет пропавшего 30-летнего Кузнецова Николая Николаевича. Поиски мужчины ведутся в поселке Железнодорожный, в Новосибирской области. О его местонахождении ничего не известно с 27 июля. Волонтеры сообщают, что мужчина поехал в магазин за покупками и не вернулся. За помощью к поисковому отряду обратились родственники исчезнувшего.

— Приметы: рост 168 сантиметров, плотное телосложение, темно-русые волосы, зелено-карие глаза, — говорится в ориентировке поискового отряда «Лиза Алерт» Новосибирск. — На момент своего исчезновения, мужчина был одет в темно-синюю футболку с длинными рукавами и синие шорты. На ногах у него были черные кроссовки.

Всех, кто располагает какой-либо информацией о том, где сейчас находится Николай Николаевич, волонтеры просят сообщить об этом по номеру телефона 8-800- 700-54-52 или сообщить в полицию по единому номеру 112.

ИСТОЧНИК KP.RU