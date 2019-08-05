Шумели, пинали мяч: охранники разогнали компанию подростков, мешавших новосибирцам спать
Результативно работает в Новосибирске услуга Агентства Безопасности ГВАРДИЯ «Безопасный двор». На днях гвардейцы отреагировали на очередное обращение клиентов.
Два года ТСЖ Ленинского района г. Новосибирска пользуется услугой АБ ГВАРДИЯ «Безопасный двор». А это означает, что любой житель дома, в случае нарушения его прав или общественного порядка, может обратиться в ГВАРДИЮ за помощью. Что и сделал ночью один из жильцов дома №7 по ул. Ватутина.
Мужчина позвонил в дежурную часть Агентства Безопасности ГВАРДИЯ около часа ночи и сообщил о том, что во дворе дома шумят и не дают уснуть неизвестные лица.
На место была направлена группа быстрого реагирования.
Выяснилось, что в столь позднее время во дворе находилась компания несовершеннолетних детей (5 человек). Они действительно громко общались между собой, да еще и пинали мяч.
Увидев прибывших сотрудников охраны, дети шуметь перестали, со двора ушли, и для жильцов дома наступил долгожданный покой.
ИСТОЧНИК KP.RU