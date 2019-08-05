«Приуныли немного»: фото с уснувшими на улице сибиряками позабавило соцсети
Фото, на котором спят трое сибиряков, появилось в группе новосибирской службы эвакуации «АСТ-54». В кадре – мужчины, которые выпивали где-то во дворе, и видимо, приняли лишнего. В итоге там, где и было застолье, уснули.
- На улице 9-й Гвардейской дивизии произошло ЧП. «Взорвалась» бутылка водки. Трое «пострадавших», - с юмором подписали фото в паблике.
Буквально за несколько часов снимок набрал более тысячи лайков, 60 тысяч просмотров и сотни комментариев. Сибиряки в соцсетях шутят над этой историей кто во что горазд:
- Как упоительны в Новосибирске вечера!
- Приуныли немного мальчишки!
- Как же скучно я живу! Чуваки вон по полной отвисают, берут, как говорится, от жизни все.
- Кто как переносит жару: парням дома явно душно.
- Дайте людям отдохнуть, - пишут комментаторы.
ИСТОЧНИК KP.RU