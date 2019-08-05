2019-08-05T03:22:22+03:00
Общество

«Приуныли немного»: фото с уснувшими на улице сибиряками позабавило соцсети

В соцсетях этот снимок собрал более тысячи лайков
Татьяна СОЛОВОВА
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Этот кадр новосибирцы сделали на улице Гвардейской.Этот кадр новосибирцы сделали на улице Гвардейской.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»
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Фото, на котором спят трое сибиряков, появилось в группе новосибирской службы эвакуации «АСТ-54». В кадре – мужчины, которые выпивали где-то во дворе, и видимо, приняли лишнего. В итоге там, где и было застолье, уснули.

- На улице 9-й Гвардейской дивизии произошло ЧП. «Взорвалась» бутылка водки. Трое «пострадавших», - с юмором подписали фото в паблике.

Буквально за несколько часов снимок набрал более тысячи лайков, 60 тысяч просмотров и сотни комментариев. Сибиряки в соцсетях шутят над этой историей кто во что горазд:

- Как упоительны в Новосибирске вечера!

- Приуныли немного мальчишки!

- Как же скучно я живу! Чуваки вон по полной отвисают, берут, как говорится, от жизни все.

- Кто как переносит жару: парням дома явно душно.

- Дайте людям отдохнуть, - пишут комментаторы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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