Новосибирский вуз выиграл суд у Рособрнадзора, но аккредитацию пока не вернул

СЕГОДНЯ 21:00 2019-08-04T21:00:54+03:00

Изменить размер текста: A A

Хорошая новость для преподавателей и студентов Сибирской академии финансов и банковского дела: вуз смог выиграть суд у Рособрнадзора. Правда, доказать свою правоту учебному заведению было непросто.

Как сообщает издание «Новая Сибирь», чиновники от образования нагрянули в академию в июне 2018 года. Список нарушений, которые отметили проверяющие, выглядел внушительно: к примеру, отсутствие квалифицированных педагогов, отсутствие санитарно-эпидемиологическое заключения о соответствии санитарным правилам зданий.

Вот только в районном суде академия смогла опровергнуть все обвинения со стороны чиновников от образования. Но было уже поздно: вуз к тому времени уже лишился аккредитации.

Это решение руководство академии отстаивало в столичном арбитраже, и суд опять их поддержал. Но, к сожалению, Сибирской академии финансов и банковского дела снова придется подавать документы на аккредитацию.

ИСТОЧНИК KP.RU