Стояла на краю: спасатели сняли с моста девушку, задумавшую самоубийство

СЕГОДНЯ 15:42 2019-08-04T15:42:27+03:00

На помощь к девушке пришли спасатели. Фото: МАСС.

Сотрудники МАСС чудом успели ее спасти от гибели

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Новосибирцы, которые оказались утром 3 августа на Октябрьском мосту, стали свидетелями страшной картины: 33-летняя сибирячка забралась на самый край моста. Было понятно, что девушка решилась на самоубийство.

- Вызов дежурному поступил около семи утра: на место сразу же выехал наряд и сотрудники ДПС, - пояснили в муниципальной аварийно-спасательной службе.

К счастью, спасатели и полицейские успели вовремя добраться до Октябрьского моста: в тот момент сибирячка еще стояла на мосту.

- Спасатели силовым захватом удержали девушку и отвели ее на безопасное расстояние, - продолжают в муниципальной аварийно-спасательной службе.

После девушку передали полиции: сейчас ее жизни ничего не угрожает.

ИСТОЧНИК KP.RU