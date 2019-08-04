Стояла на краю: спасатели сняли с моста девушку, задумавшую самоубийство
Новосибирцы, которые оказались утром 3 августа на Октябрьском мосту, стали свидетелями страшной картины: 33-летняя сибирячка забралась на самый край моста. Было понятно, что девушка решилась на самоубийство.
- Вызов дежурному поступил около семи утра: на место сразу же выехал наряд и сотрудники ДПС, - пояснили в муниципальной аварийно-спасательной службе.
К счастью, спасатели и полицейские успели вовремя добраться до Октябрьского моста: в тот момент сибирячка еще стояла на мосту.
- Спасатели силовым захватом удержали девушку и отвели ее на безопасное расстояние, - продолжают в муниципальной аварийно-спасательной службе.
После девушку передали полиции: сейчас ее жизни ничего не угрожает.
ИСТОЧНИК KP.RU