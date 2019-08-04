В воде и с эльфийскими ушками: такой свадебной фотосессии точно ни у кого не было!

СЕГОДНЯ 14:37 2019-08-04T14:37:08+03:00

Причем многие аксессуары для съемок в стиле эльфов они нашли сами, а часть шила фотограф

Изменить размер текста: A A

Новосибирский фотограф Елена Прихожай обычно берется за откровенные съемки, но тут она отошла от привычного стиля. У девушки заказали свадебную фотосессию.

- У пары была годовщина свадьбы, и они решили заказать у меня свадебную фотосессию, - рассказывает Елена. - Девушка и раньше снималась у меня, и я точно знала, что она любит фэнтези. Поэтому и предложила ей сняться в образе эльфов.

Задумка была такая: эльфийка видит в воде умирающего незнакомца и спасает его. Правда, подобрать нужные аксессуары оказалось непросто:

- Платье и диадему для девушки я сшила сама, а вот кулон, кольцо и плащ для парня они нашли сами, - рассказывает Елена.

Платье и диадему для девушки Елена сшила сама. Фото: Елена ПРИХОЖАЙ.

Все кадры с парой Елена снимала на Оби: длилась фотосессия около пяти часов.

- Где-то полчаса парню пришлось находиться в воде, чтобы получились красивые снимки, рассказывает Елена. – Но он не жаловался: на улице было жарко, так что ему в воде было комфортно.

Пользователи соцсетей старания супругов и фотографа оценили по достоинству:

- Какая красивая история! Модели великолепны! Лена, вы большие молодцы, - хвалят подписчики.

Девушка любит фэнтези и согласилась на необычную фотосессию. Фото: Елена ПРИХОЖАЙ.

ИСТОЧНИК KP.RU