2019-08-04T14:37:08+03:00
Общество

В воде и с эльфийскими ушками: такой свадебной фотосессии точно ни у кого не было!

Причем многие аксессуары для съемок в стиле эльфов они нашли сами, а часть шила фотограф
Татьяна СОЛОВОВА
Поделиться:
ПАрню пришлось провести в воде полчаса. Фото: Елена ПРИХОЖАЙ.ПАрню пришлось провести в воде полчаса. Фото: Елена ПРИХОЖАЙ.
Изменить размер текста:

Новосибирский фотограф Елена Прихожай обычно берется за откровенные съемки, но тут она отошла от привычного стиля. У девушки заказали свадебную фотосессию.

- У пары была годовщина свадьбы, и они решили заказать у меня свадебную фотосессию, - рассказывает Елена. - Девушка и раньше снималась у меня, и я точно знала, что она любит фэнтези. Поэтому и предложила ей сняться в образе эльфов.

Задумка была такая: эльфийка видит в воде умирающего незнакомца и спасает его. Правда, подобрать нужные аксессуары оказалось непросто:

- Платье и диадему для девушки я сшила сама, а вот кулон, кольцо и плащ для парня они нашли сами, - рассказывает Елена.

Платье и диадему для девушки Елена сшила сама. Фото: Елена ПРИХОЖАЙ.

Платье и диадему для девушки Елена сшила сама. Фото: Елена ПРИХОЖАЙ.

Все кадры с парой Елена снимала на Оби: длилась фотосессия около пяти часов.

- Где-то полчаса парню пришлось находиться в воде, чтобы получились красивые снимки, рассказывает Елена. – Но он не жаловался: на улице было жарко, так что ему в воде было комфортно.

Пользователи соцсетей старания супругов и фотографа оценили по достоинству:

- Какая красивая история! Модели великолепны! Лена, вы большие молодцы, - хвалят подписчики.

Девушка любит фэнтези и согласилась на необычную фотосессию. Фото: Елена ПРИХОЖАЙ.

Девушка любит фэнтези и согласилась на необычную фотосессию. Фото: Елена ПРИХОЖАЙ.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Стояла на краю: спасатели сняли с моста девушку, задумавшую самоубийство
Толстенький милаха: у знаменитых новосибирских лабрадоров родился щенок
Идут грозы и ураганы: новосибирские синоптики объявили штормовое предупреждение
Лишился зубов: под Новосибирском пьяный водитель «Жигулей» врезался в дерево
Ушел с дачи: под Новосибирском пропал дедушка с собакой
«Не смущает, что дочка это увидит?»: откровенный танец молодой мамы вызвал споры в соцсетях
Под Новосибирском столкнулись две иномарки: пострадали шесть человек
У мамы букетик вкусный: видео, как ручная белочка грызет розы, позабавило соцсети
Владимир Тарасенко привезет Кубок Стэнли в Новосибирск
Медведи с человеческими привычками: посетители зоопарка сняли на видео, как мишка пытается расположиться в гамаке
«Черный человек» задержан: 18-летний ревнивец ранил соперника ножом в живот