Идут грозы и ураганы: новосибирские синоптики объявили штормовое предупреждение

СЕГОДНЯ 10:41 2019-08-04T10:41:16+03:00

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В понедельник, 5 августа, погода не порадует новосибирцев. Если всю предыдущую неделю стояла 30-градусная жара и сибиряки запросто могли купаться и загорать на пляжах, то предстоящая неделя начнется с ливней. Об этом заявили синоптики и объявили штормовое предупреждение.

- В отдельных районах Новосибирской области ожидаются ливни, грозы, град, сильный ветер с порывами до 23 метров в секунду, - заявили в новосибирском гидрометцентре. - Возможно возникновение чрезвычайных ситуаций, связанных с повреждением линий связи и электропередач, срывом кровли со зданий и сооружений, падением слабо закреплённых конструкций.

При этом сам предстоящий понедельник будет хоть и дождливым, но довольно теплым: по области воздух прогреется до плюс 24 - плюс 29 градусов (непосредственно в Новосибирске - до плюс 25 - плюс 27 градусов). Так что не забудьте взять с собой зонтики!

ИСТОЧНИК KP.RU