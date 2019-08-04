2019-08-04T10:15:27+03:00
Происшествия

Лишился зубов: под Новосибирском пьяный водитель «Жигулей» врезался в дерево

Пострадали 4 человека: один из пассажиров сломал голень
Татьяна СОЛОВОВА
Поделиться:
В момент аварии в машине находились водитель и 4 пассажира. Фото: ГУ МВД России по Новосибирской области.В момент аварии в машине находились водитель и 4 пассажира. Фото: ГУ МВД России по Новосибирской области.
Изменить размер текста:

В субботу, 3 августа, водитель «Жигулей» попал в аварию в Барабинском районе: ДТП произошло на дороге между селами Таскаево и Бакмасиха.

- В 8.30 утра 18-летний парень, который был за рулем ВАЗ-210, не справился с управлением: машина съехала в кювет и врезалась в дерево, - рассказали в ГУ МВД России по Новосибирской области.

В момент аварии в авто находились 4 пассажира: две девушки 14 и 15 лет и два парня 16 и 18 лет. Все они, как и водитель, живут в Таскаево.

- Врачи диагностировали у всех пассажиров сотрясение мозга и ушибы, - продолжают в ГУ МВД России по Новосибирской области. – Кроме того, один из пострадавших получил перелом голени, а другой после аварии лишился части зубов.

На водителя уже завели дело за управление транспортным средством в состоянии опьянения. Сейчас полиция разбирается в причинах аварии.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Ушел с дачи: под Новосибирском пропал дедушка с собакой
«Не смущает, что дочка это увидит?»: откровенный танец молодой мамы вызвал споры в соцсетях
Под Новосибирском столкнулись две иномарки: пострадали шесть человек
У мамы букетик вкусный: видео, как ручная белочка грызет розы, позабавило соцсети
Владимир Тарасенко привезет Кубок Стэнли в Новосибирск
Медведи с человеческими привычками: посетители зоопарка сняли на видео, как мишка пытается расположиться в гамаке
«Черный человек» задержан: 18-летний ревнивец ранил соперника ножом в живот
Новосибирские чиновники испытывают машину по отлову пыли
«Черный человек» вооружен ножом: преступник час подкарауливал жертву в Новосибирске
У чакоанской мары родилась двойня в Новосибирске
Чтобы не пострадали жители: в Академгородке вырубят 400 опасных деревьев
«Страшно смотреть»: потеряв сознание от удара, мужчина упал под колеса автомобиля
Сплошные проверки: 25 пьяных водителей задержала ГИБДД за сутки в Новосибирской области
ЧП на трассе: под Новосибирском опрокинулся микроавтобус, пострадало пять человек
Мертвый человек в погребе: спасатели рассказали о ночном вызове в Новосибирске
Слишком много колдовства: новосибирская полиция предупредила об опасности «магических обрядов»
19-летний вор тяжело ранил мужчину стамеской
В Новосибирской области ураган раскидал деревья
Погода на день в Новосибирске: 3 августа жара спадет
Роскачество: «Боитесь хакеров? Заклейте камеру на ноутбуке изолентой!»
Долг - 53 миллиона: новосибирским дорожникам 8 месяцев не платят зарплату
«До сих пор в воде»: жильцам затопленного дома никто не помогает уже 2 недели
Пуля попала в живот: москвича ранили в баре под Новосибирском
«Знакомьтесь, Мутя»: птенца-мутанта с лишними пальцами на ногах нашли под Новосибирском
Белка Соня за ВДВ: рыжая звезда соцсетей поздравила десантников с праздником
«Вовремя одумалась»: сбежавшая невеста рассмешила соцсети
Она же не дебоширка: ручную белку не пускают на самолет