Лишился зубов: под Новосибирском пьяный водитель «Жигулей» врезался в дерево

СЕГОДНЯ 10:15 2019-08-04T10:15:27+03:00

В момент аварии в машине находились водитель и 4 пассажира. Фото: ГУ МВД России по Новосибирской области.

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В субботу, 3 августа, водитель «Жигулей» попал в аварию в Барабинском районе: ДТП произошло на дороге между селами Таскаево и Бакмасиха.

- В 8.30 утра 18-летний парень, который был за рулем ВАЗ-210, не справился с управлением: машина съехала в кювет и врезалась в дерево, - рассказали в ГУ МВД России по Новосибирской области.

В момент аварии в авто находились 4 пассажира: две девушки 14 и 15 лет и два парня 16 и 18 лет. Все они, как и водитель, живут в Таскаево.

- Врачи диагностировали у всех пассажиров сотрясение мозга и ушибы, - продолжают в ГУ МВД России по Новосибирской области. – Кроме того, один из пострадавших получил перелом голени, а другой после аварии лишился части зубов.

На водителя уже завели дело за управление транспортным средством в состоянии опьянения. Сейчас полиция разбирается в причинах аварии.

ИСТОЧНИК KP.RU