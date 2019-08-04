Ушел с дачи: под Новосибирском пропал дедушка с собакой

СЕГОДНЯ 08:40 2019-08-04T08:40:42+03:00

Дедушка пропал, когда родные уехали с дачи всего на 6 часов. Фото: «Маяк».

Пожилой мужчина с трудом передвигается и ему нужна помощь

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Вторые сутки полиция и волонтеры ищут пропавшего 76-летнего новосибирца - Игоря Алексеевича Кононюка.

- Пожилой мужчина был на даче в СНТ «Сигнал» ( это ж/д станция Шагаловский - прим.ред.) вместе со своими родными, - рассказывают в поисковом отряде «Маяк». - Родственники уехали по делам на машине в час дня, а к семи вечера вернулись. Дедушки на участке уже не было.

Пенсионер ушел с дачи вместе с собакой: высотой животное чуть выше колена. Есть версия, что он мог пойти в сторону Новосибирска.

- Дедушка плохо передвигается, ему нужна медицинская помощь, - продолжают поисковики.

Приметы пропавшего сибиряка такие: рост 170-175 сантиметров, плотного телосложение, седые волосы, серо-голубые глаза. Был одет в чёрные шорты, белую рубашку с жёлтыми вставками, чёрные сланцы.

Всех, кто видел пенсионера, просят связаться с полицией по тел. 02 или с поисковиками из отряда «Маяк» по тел. 8-951-393-09-11.

ИСТОЧНИК KP.RU