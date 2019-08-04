Ушел с дачи: под Новосибирском пропал дедушка с собакой
Вторые сутки полиция и волонтеры ищут пропавшего 76-летнего новосибирца - Игоря Алексеевича Кононюка.
- Пожилой мужчина был на даче в СНТ «Сигнал» ( это ж/д станция Шагаловский - прим.ред.) вместе со своими родными, - рассказывают в поисковом отряде «Маяк». - Родственники уехали по делам на машине в час дня, а к семи вечера вернулись. Дедушки на участке уже не было.
Пенсионер ушел с дачи вместе с собакой: высотой животное чуть выше колена. Есть версия, что он мог пойти в сторону Новосибирска.
- Дедушка плохо передвигается, ему нужна медицинская помощь, - продолжают поисковики.
Приметы пропавшего сибиряка такие: рост 170-175 сантиметров, плотного телосложение, седые волосы, серо-голубые глаза. Был одет в чёрные шорты, белую рубашку с жёлтыми вставками, чёрные сланцы.
Всех, кто видел пенсионера, просят связаться с полицией по тел. 02 или с поисковиками из отряда «Маяк» по тел. 8-951-393-09-11.
ИСТОЧНИК KP.RU