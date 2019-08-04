2019-08-04T07:32:42+03:00
Общество

«Не смущает, что дочка это увидит?»: откровенный танец молодой мамы вызвал споры в соцсетях

Видео звезды тверка Елены Яткиной осудили иностранцы
Татьяна СОЛОВОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Молодая мама смутила своим откровенным танцем иностранцев. Фото: www.youtube.com/channel/UC-TjNpY3nUxqR1E0pkHooZwМолодая мама смутила своим откровенным танцем иностранцев. Фото: www.youtube.com/channel/UC-TjNpY3nUxqR1E0pkHooZw
Изменить размер текста:

Сибирячка Елена Яткина любит подразнить своих поклонников откровенными видео: ролики, где звезда тверка показывает танцы не для скромниц, набирают миллионы просмотров в соцсетях. Вот и в своем новом видео Елена и ее ученицы в коротеньких шортах не стали отступать от любимого стиля.

- Это маленький отчет с моего тверк-курса после 8 занятий, - написала новосибирская танцовщица.

Однако многим подписчикам не понравилось то, что Елена – молодая мама (девушка воспитывает двухлетнюю дочку – прим.авт.), и при этом не стесняется демонстрировать свои формы. Об этом в комментариях пишут иностранцы.

- Вас не смущает, что дочка увидит эти танцы и захочет быть, как мама? Маленькая девочка знает о взрослых вещах, потому что ее мама делает это, - считают они.

Но есть среди комментаторов и те, кто Елену поддержал:

- Классный танец, молодец Лена!

- Как всегда шикарна, - хвалят они девушку.

Откровенный танец молодой мамы смутил иностранцев.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Лишился зубов: под Новосибирском пьяный водитель «Жигулей» врезался в дерево
Ушел с дачи: под Новосибирском пропал дедушка с собакой
Под Новосибирском столкнулись две иномарки: пострадали шесть человек
У мамы букетик вкусный: видео, как ручная белочка грызет розы, позабавило соцсети
Владимир Тарасенко привезет Кубок Стэнли в Новосибирск
Медведи с человеческими привычками: посетители зоопарка сняли на видео, как мишка пытается расположиться в гамаке
«Черный человек» задержан: 18-летний ревнивец ранил соперника ножом в живот
Новосибирские чиновники испытывают машину по отлову пыли
«Черный человек» вооружен ножом: преступник час подкарауливал жертву в Новосибирске
У чакоанской мары родилась двойня в Новосибирске
Чтобы не пострадали жители: в Академгородке вырубят 400 опасных деревьев
«Страшно смотреть»: потеряв сознание от удара, мужчина упал под колеса автомобиля
Сплошные проверки: 25 пьяных водителей задержала ГИБДД за сутки в Новосибирской области
ЧП на трассе: под Новосибирском опрокинулся микроавтобус, пострадало пять человек
Мертвый человек в погребе: спасатели рассказали о ночном вызове в Новосибирске
Слишком много колдовства: новосибирская полиция предупредила об опасности «магических обрядов»
19-летний вор тяжело ранил мужчину стамеской
В Новосибирской области ураган раскидал деревья
Погода на день в Новосибирске: 3 августа жара спадет
Роскачество: «Боитесь хакеров? Заклейте камеру на ноутбуке изолентой!»
Долг - 53 миллиона: новосибирским дорожникам 8 месяцев не платят зарплату
«До сих пор в воде»: жильцам затопленного дома никто не помогает уже 2 недели
Пуля попала в живот: москвича ранили в баре под Новосибирском
«Знакомьтесь, Мутя»: птенца-мутанта с лишними пальцами на ногах нашли под Новосибирском
Белка Соня за ВДВ: рыжая звезда соцсетей поздравила десантников с праздником
«Вовремя одумалась»: сбежавшая невеста рассмешила соцсети
Она же не дебоширка: ручную белку не пускают на самолет