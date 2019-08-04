«Не смущает, что дочка это увидит?»: откровенный танец молодой мамы вызвал споры в соцсетях

СЕГОДНЯ 07:32 2019-08-04T07:32:42+03:00

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Сибирячка Елена Яткина любит подразнить своих поклонников откровенными видео: ролики, где звезда тверка показывает танцы не для скромниц, набирают миллионы просмотров в соцсетях. Вот и в своем новом видео Елена и ее ученицы в коротеньких шортах не стали отступать от любимого стиля.

- Это маленький отчет с моего тверк-курса после 8 занятий, - написала новосибирская танцовщица.

Однако многим подписчикам не понравилось то, что Елена – молодая мама (девушка воспитывает двухлетнюю дочку – прим.авт.), и при этом не стесняется демонстрировать свои формы. Об этом в комментариях пишут иностранцы.

- Вас не смущает, что дочка увидит эти танцы и захочет быть, как мама? Маленькая девочка знает о взрослых вещах, потому что ее мама делает это, - считают они.

Но есть среди комментаторов и те, кто Елену поддержал:

- Классный танец, молодец Лена!

- Как всегда шикарна, - хвалят они девушку.

Откровенный танец молодой мамы смутил иностранцев.

ИСТОЧНИК KP.RU