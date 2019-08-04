Под Новосибирском столкнулись две иномарки: пострадали шесть человек
В воскресенье, 4 августа, серьезная авария произошла на Ордынской трассе перед селом Ярково Новосибирского района: там столкнулись две иномарки - Nissan Sunny и Toyota Vista.
- Обе машины сильно покорежило, - сообщают в новосибирской службе эвакуации «АСТ-54». Судя по фото, автомобили «смялись» как лист бумаги.
Увы, удар был такой сильный, что без пострадавших не обошлось:
- Нетрезвый мужчина, сидевший за рулём Toyota Vista, разбил голову, однако его это не сильно беспокоило. Он находился в приподнятом настроении и шутил, - описывают поведение водителя в новосибирской службе эвакуции «АСТ-54».
Травмы получили еще пять человек: насколько они серьезно пострадали, предстоит выяснить врачам «Скорой помощи», которые приехали на место ДТП. Также там сейчас находятся полицейские и пожарные.
ИСТОЧНИК KP.RU