Под Новосибирском столкнулись две иномарки: пострадали шесть человек

СЕГОДНЯ 06:31 2019-08-04T06:31:15+03:00

Машина после аварии превратилась в груду железа. Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

За рулем одной из легковушек был пьяный водитель

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В воскресенье, 4 августа, серьезная авария произошла на Ордынской трассе перед селом Ярково Новосибирского района: там столкнулись две иномарки - Nissan Sunny и Toyota Vista.

- Обе машины сильно покорежило, - сообщают в новосибирской службе эвакуации «АСТ-54». Судя по фото, автомобили «смялись» как лист бумаги.

Увы, удар был такой сильный, что без пострадавших не обошлось:

- Нетрезвый мужчина, сидевший за рулём Toyota Vista, разбил голову, однако его это не сильно беспокоило. Он находился в приподнятом настроении и шутил, - описывают поведение водителя в новосибирской службе эвакуции «АСТ-54».

Травмы получили еще пять человек: насколько они серьезно пострадали, предстоит выяснить врачам «Скорой помощи», которые приехали на место ДТП. Также там сейчас находятся полицейские и пожарные.

ИСТОЧНИК KP.RU