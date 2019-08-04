У мамы букетик вкусный: видео, как ручная белочка грызет розы, позабавило соцсети
Белочка Соня – настоящая рыжая звезда «Инстаграма»: более 9,5 тысяч подписчиков ежедневно наблюдают за жизнью пушистой любимицы. А хозяйка Сони – Елена Ермакова – частенько балует соцсети веселыми видео из жизни своего питомца. Сибирячке даже ужалось заснять момент, как Соня грызет букет цветов, а потом устраивается на ладони Елены как на кресле:
- Цветочные лакомства! Из всех этих цветов Соня только розу кушает, - написала хозяйка белочки в соцсетях и выложила забавный ролик.
Подписчикам видео понравилось и они не скупятся на комментарии:
- Прекрасная леди!
- Соня - золотое горлышко! Няшная такая!
- Разборчивая красоточка!
- Облокотилась такая деловая на руку!
- Сонечка, тебе нужно креслицем обзавестись, - шутят комментаторы.
Напомним, белочка Соня появилась у Елены Ермаковой три года назад: одногрупница сибирячки нашла ее, а девушка согласилась ее приютить.
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- Однокурсница выложила пост в сети «ВКонтакте» о том, что бельчонок выпал из гнезда, - вспоминает появление Сони в своей жизни Елена. - А я до этого как раз читала историю про минского таксиста, который ездит с ручной белкой Масиком. Мечтала: было бы классно, если бы и у меня такая белочка была. Поэтому, когда увидела объявление, долго не думала (подробности).
Видео, как ручная белочка грызет розы, позабавило соцсети.
ИСТОЧНИК KP.RU