У мамы букетик вкусный: видео, как ручная белочка грызет розы, позабавило соцсети

СЕГОДНЯ 06:05 2019-08-04T06:10:59+03:00

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Белочка Соня – настоящая рыжая звезда «Инстаграма»: более 9,5 тысяч подписчиков ежедневно наблюдают за жизнью пушистой любимицы. А хозяйка Сони – Елена Ермакова – частенько балует соцсети веселыми видео из жизни своего питомца. Сибирячке даже ужалось заснять момент, как Соня грызет букет цветов, а потом устраивается на ладони Елены как на кресле:

- Цветочные лакомства! Из всех этих цветов Соня только розу кушает, - написала хозяйка белочки в соцсетях и выложила забавный ролик.

Подписчикам видео понравилось и они не скупятся на комментарии:

- Прекрасная леди!

- Соня - золотое горлышко! Няшная такая!

- Разборчивая красоточка!

- Облокотилась такая деловая на руку!

- Сонечка, тебе нужно креслицем обзавестись, - шутят комментаторы.

Напомним, белочка Соня появилась у Елены Ермаковой три года назад: одногрупница сибирячки нашла ее, а девушка согласилась ее приютить.

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- Однокурсница выложила пост в сети «ВКонтакте» о том, что бельчонок выпал из гнезда, - вспоминает появление Сони в своей жизни Елена. - А я до этого как раз читала историю про минского таксиста, который ездит с ручной белкой Масиком. Мечтала: было бы классно, если бы и у меня такая белочка была. Поэтому, когда увидела объявление, долго не думала (подробности).

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="480" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/723932" frameborder="0"></iframe> Видео, как ручная белочка грызет розы, позабавило соцсети.

ИСТОЧНИК KP.RU