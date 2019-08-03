Новосибирские чиновники испытывают машину по отлову пыли

СЕГОДНЯ 14:29 2019-08-03T14:29:57+03:00

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Новосибирские коммунальщики применяют современные технологии для борьбы с пылью. Жидкость, которой обрабатывают одну из улиц, так и называется – «Антипыль». О новинке на своей странице в Instagram рассказал депутат новосибирского горсовета Иван Конобеев.

«На одной из улиц промсектора в Ленинском районе идет первое испытание специального связывающего состава для отлова пыли. Представители департамента транспорта с экспертами из Ассоциации зимнего содержания дорог в порядке эксперимента отнимают у тамошней пыли способность к полету», - написал Иван Конобеев, который входит в депутатскую комиссию по городскому хозяйству.

Если отъем способности к полету пыли пройдет успешно, практику могут применить и в других районах Новосибирска. А контрольный удар по пыли нанесут вакуумные пылесосы.

- Комитет по экологии сделает пробы используемого вещества и пылевых гранул, которые возникнут в результате использования состава. Если все получится, такой смесью коммунальные службы будут обрабатывать запыленные дороги в межсезонье и затем проходить по ним вакуумными пылесосами, - написал депутат.

ИСТОЧНИК KP.RU