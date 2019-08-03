2019-08-03T14:29:57+03:00
Общество

Новосибирские чиновники испытывают машину по отлову пыли

Департамент транспорта тестирует специальную жидкость, которая должна противостоять пыли
Вадим АЛЕКСЕЕВ
Поделиться:
Департамент транспорта испытывает необычную технологию. Фото: www.instagram.com/ivan_konobeev/Департамент транспорта испытывает необычную технологию. Фото: www.instagram.com/ivan_konobeev/Фото: СОЦСЕТИ
Изменить размер текста:

Новосибирские коммунальщики применяют современные технологии для борьбы с пылью. Жидкость, которой обрабатывают одну из улиц, так и называется – «Антипыль». О новинке на своей странице в Instagram рассказал депутат новосибирского горсовета Иван Конобеев.

«На одной из улиц промсектора в Ленинском районе идет первое испытание специального связывающего состава для отлова пыли. Представители департамента транспорта с экспертами из Ассоциации зимнего содержания дорог в порядке эксперимента отнимают у тамошней пыли способность к полету», - написал Иван Конобеев, который входит в депутатскую комиссию по городскому хозяйству.

Если отъем способности к полету пыли пройдет успешно, практику могут применить и в других районах Новосибирска. А контрольный удар по пыли нанесут вакуумные пылесосы.

- Комитет по экологии сделает пробы используемого вещества и пылевых гранул, которые возникнут в результате использования состава. Если все получится, такой смесью коммунальные службы будут обрабатывать запыленные дороги в межсезонье и затем проходить по ним вакуумными пылесосами, - написал депутат.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Черный человек» вооружен ножом: преступник час подкарауливал жертву в Новосибирске
У чакоанской мары родилась двойня в Новосибирске
Чтобы не пострадали жители: в Академгородке вырубят 400 опасных деревьев
«Страшно смотреть»: потеряв сознание от удара, мужчина упал под колеса автомобиля
Сплошные проверки: 25 пьяных водителей задержала ГИБДД за сутки в Новосибирской области
ЧП на трассе: под Новосибирском опрокинулся микроавтобус, пострадало пять человек
Мертвый человек в погребе: спасатели рассказали о ночном вызове в Новосибирске
Слишком много колдовства: новосибирская полиция предупредила об опасности «магических обрядов»
19-летний вор тяжело ранил мужчину стамеской
В Новосибирской области ураган раскидал деревья
Погода на день в Новосибирске: 3 августа жара спадет
Роскачество: «Боитесь хакеров? Заклейте камеру на ноутбуке изолентой!»
Долг - 53 миллиона: новосибирским дорожникам 8 месяцев не платят зарплату
«До сих пор в воде»: жильцам затопленного дома никто не помогает уже 2 недели
Пуля попала в живот: москвича ранили в баре под Новосибирском
«Знакомьтесь, Мутя»: птенца-мутанта с лишними пальцами на ногах нашли под Новосибирском
Белка Соня за ВДВ: рыжая звезда соцсетей поздравила десантников с праздником
«Вовремя одумалась»: сбежавшая невеста рассмешила соцсети
Она же не дебоширка: ручную белку не пускают на самолет