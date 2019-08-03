2019-08-03T14:07:44+03:00
Происшествия

«Черный человек» вооружен ножом: преступник час подкарауливал жертву в Новосибирске

Инцидент произошел в Дзержинском районе, пострадавшего увезла «скорая помощь»
Вадим АЛЕКСЕЕВ
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Преступника ищет полиция.Преступника ищет полиция.Фото: Иван ВИСЛОВ
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В Дзержинском районе на молодого человека напал мужчина с ножом. Это произошло на пороге дома Толбухина, 41/1, когда парень заходил в подъезд.

- Злоумышленник около часа поджидал свою жертву, - сообщает в сети ВКонтакте паблик «АСТ-54». - К месту происшествия прибыли «скорая помощь» и полиция. Мужчину с ранением в область живота увезли в больницу.

Известны некоторые приметы преступника: рост 180-190 сантиметров, на вид – 18-20 лет.

Примечательно, что он был во всем черном: одет в черную майку и черные штаны, при себе был рюкзак черного цвета. Волосы у молодого преступника – тоже черные.

ИСТОЧНИК KP.RU

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