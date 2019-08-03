2019-08-03T13:49:39+03:00
Дом. Семья

У чакоанской мары родилась двойня в Новосибирске

Всего в зоопарке появилось четыре детеныша этого зверя
Вадим АЛЕКСЕЕВ
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У похожих на зайцев зверей - пополнение. Фото: Новосибирский зоопарк.У похожих на зайцев зверей - пополнение. Фото: Новосибирский зоопарк.
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В Новосибирском зоопарке – пополнение. Стало больше чакоанских мар.

- На свет появились четыре малыша. Мамами стали сразу три самки. У одной самки родилась двойня, - сообщает администрация зверинца.

Эти зверьки в естественных условиях обитают в Южной Америке. Они способны передвигаться разными способами: прыжками, как зайцы, а также переставляя лапы, как многие четвероногие животные. Еще чакоанские мары быстро взрослеют.

- Вскоре после рождения могут следовать за мамами и довольно быстро становятся вполне самостоятельными. Но даже если малыши уже распробовали взрослую еду и освоились в вольере, они все равно держатся рядом с мамами, - говорят в зоопарке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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