2019-08-03T13:16:50+03:00
Общество

Чтобы не пострадали жители: в Академгородке вырубят 400 опасных деревьев

Чиновники уверяют, что избавляться будут только от аварийных деревьев, которые угрожают безопасности людей
Вадим АЛЕКСЕЕВ
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Скоро в Академгородке начнется вырубка деревьев. Фото: navigato.ruСкоро в Академгородке начнется вырубка деревьев. Фото: navigato.ru
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В новосибирском Академгородке вырубят 400 деревьев. Причина – угроза падения на жителей.

– Сегодня все чаще горожане стали жаловаться на состояние городских лесов: много ветровала, больных и сухих деревьев, которые в любой момент могут упасть. Такой случай уже был в Академгородке несколько лет назад, когда береза во время урагана упала на женщину, и та скончалась на месте, – цитирует «Навигатор» начальника отдела лесного хозяйства МКУ «Горзеленхоз» Александра Дроздова.

Ликвидацию аварийных деревьев планируют проводить с августа до октября. Древесину, если она окажется пригодной, применят на нужды города.

– На снос пойдут только аварийные деревья вдоль пешеходных проездов и тропинок. В среднем будет снесено около 10 деревьев на гектар, – говорит Дроздов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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