Чтобы не пострадали жители: в Академгородке вырубят 400 опасных деревьев
В новосибирском Академгородке вырубят 400 деревьев. Причина – угроза падения на жителей.
– Сегодня все чаще горожане стали жаловаться на состояние городских лесов: много ветровала, больных и сухих деревьев, которые в любой момент могут упасть. Такой случай уже был в Академгородке несколько лет назад, когда береза во время урагана упала на женщину, и та скончалась на месте, – цитирует «Навигатор» начальника отдела лесного хозяйства МКУ «Горзеленхоз» Александра Дроздова.
Ликвидацию аварийных деревьев планируют проводить с августа до октября. Древесину, если она окажется пригодной, применят на нужды города.
– На снос пойдут только аварийные деревья вдоль пешеходных проездов и тропинок. В среднем будет снесено около 10 деревьев на гектар, – говорит Дроздов.
ИСТОЧНИК KP.RU