«Страшно смотреть»: потеряв сознание от удара, мужчина упал под колеса автомобиля

СЕГОДНЯ 12:53 2019-08-03T12:53:31+03:00

Конфликт на дороге в Новосибирске едва не обернулся гибелью человека. Его спасла невероятная реакция водителя

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Конфликт на дороге в Кировском районе едва не закончился страшной гибелью одного из участников. Получив неожиданный удар от оппонента, мужчина потерял сознание и упал на дорогу. Он рухнул прямо под колеса автомобиля.

Машина была пугающе близко к упавшему человеку, но, к счастью, реакция водителя оказалась отличной. Он моментально нажал на тормоза, сохранив жизнь незнакомцу и избавив от неприятностей себя.

Кстати, видеорегистратор именно этого водителя и зафиксировал инцидент.

В группе «АСТ-54», где размещен ролик, комментаторы хвалят реакцию автомобилиста:

- Молодец, не растерялся. Еще и регистратор повернул, чтобы этих выродков снять.

- Повезло водителю автомобиля с видеорегистратором. Иначе были бы серьезные проблемы не по своей вине.

- Регистратор – молодец, успел вовремя среагировать.

Также интернет-пользователи отмечают, что многие автомобилисты слишком агрессивны.

- Страшно смотреть. У кого-то нервишки совсем не в порядке, - отмечает один из комментаторов.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/723843" frameborder="0"></iframe> Мужчину нокаутировали на дороге, он упал прямо под колеса автомобиля.Видео: vk.com/act54

ИСТОЧНИК KP.RU