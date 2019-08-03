«Страшно смотреть»: потеряв сознание от удара, мужчина упал под колеса автомобиля
Конфликт на дороге в Кировском районе едва не закончился страшной гибелью одного из участников. Получив неожиданный удар от оппонента, мужчина потерял сознание и упал на дорогу. Он рухнул прямо под колеса автомобиля.
Машина была пугающе близко к упавшему человеку, но, к счастью, реакция водителя оказалась отличной. Он моментально нажал на тормоза, сохранив жизнь незнакомцу и избавив от неприятностей себя.
Кстати, видеорегистратор именно этого водителя и зафиксировал инцидент.
В группе «АСТ-54», где размещен ролик, комментаторы хвалят реакцию автомобилиста:
- Молодец, не растерялся. Еще и регистратор повернул, чтобы этих выродков снять.
- Повезло водителю автомобиля с видеорегистратором. Иначе были бы серьезные проблемы не по своей вине.
- Регистратор – молодец, успел вовремя среагировать.
Также интернет-пользователи отмечают, что многие автомобилисты слишком агрессивны.
- Страшно смотреть. У кого-то нервишки совсем не в порядке, - отмечает один из комментаторов.
Мужчину нокаутировали на дороге, он упал прямо под колеса автомобиля.Видео: vk.com/act54
ИСТОЧНИК KP.RU