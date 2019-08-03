Сплошные проверки: 25 пьяных водителей задержала ГИБДД за сутки в Новосибирской области

СЕГОДНЯ 09:37 2019-08-03T09:37:30+03:00

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Лишь за одни сутки – 2 августа – новосибирские полицейские задержали 25 пьяных водителей. Эту цифру называет областное управление МВД России. С начала года по данным ведомства, в регионе задержано 5600 таких водителей.

- Со 2 по 5 августа в Новосибирске и Новосибирской области Госавтоинспекция проводит профилактические мероприятия «Нетрезвый водитель», - говорят в МВД. - На некоторых участках дорог проводятся сплошные проверки водителей на состояние опьянения.

За управление автомобилем в состоянии опьянения предусмотрен штраф и лишение прав на срок до двух лет. За повторное нарушение водителя могут лишить свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU