ЧП на трассе: под Новосибирском опрокинулся микроавтобус, пострадало пять человек

СЕГОДНЯ 09:07 2019-08-03T09:07:59+03:00

В ДТП пострадало пять человек. Фото: "КП" Архив

ДТП случилось в Кочковском районе. По предварительным данным, среди пострадавших – три ребенка

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Утром 3 августа под Новосибирском произошло ДТП: опрокинулся микроавтобус. По данным МВД, это случилось в 7.30 на территории Кочковского района.

Автобус «Мерседес Спринтер» двигался по трассе «Новосибирск-Кочки-Павлодар», он следовал из Казахстана в Новосибирск.

- По предварительным данным, в результате аварии пострадали 5 человек: двое взрослых и три ребенка. Все доставлены в Кочковскую центральную районную больницу, - сообщает МВД.

Есть и предварительная версия о причине аварии.

- Имеется информация, что во время движения у транспортного средства лопнула шина одного из задних колес, - говорят в полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU