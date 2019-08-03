Мертвый человек в погребе: спасатели рассказали о ночном вызове в Новосибирске

СЕГОДНЯ 08:25 2019-08-03T08:25:52+03:00

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Новосибирские спасатели отчитались о работе за минувшие сутки. Не обошлось без печальных событий.

«Мужчина в погребе частного дома без признаков жизни. Тело мужчины 1981 года рождения извлечено из погреба. Передано родственникам, сотрудникам отдела полиции и бригаде врачей скорой медицинской помощи», - сообщила Муниципальная аварийно-спасательная служба.

Вызов на улицу Римского-Корсакова был во втором часу ночи. Причину смерти спасатели не называют, однако известно, что в Новосибирске уже неоднократно смертельным оказывалось нахождение людей в погребе. Это были случаи, когда сами хозяева не соблюдали меры безопасности.

ИСТОЧНИК KP.RU