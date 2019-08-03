Слишком много колдовства: новосибирская полиция предупредила об опасности «магических обрядов»

СЕГОДНЯ 05:25 2019-08-03T05:30:46+03:00

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Новосибирская полиция предупредила об опасности «магии». Областное управление МВД выложило на сайте разъяснения о том, как действуют мошенники, якобы наделенные сверхспособностями.

- Обращаясь к пожилому человеку, преступники говорят ему, что он болен либо на нем есть «порча» и предлагают свои услуги по «исцелению». Вступая в разговор с «целителем», жертва добровольно передает ему деньги или украшения для проведения «магического обряда», либо впускает в дом мошенников, которые совершают хищение имущества, - разъясняет ведомство.

В Новосибирске есть очередной пример «магического» преступления. В Первомайском районе две женщины с ребенком попросили воды у пенсионерки. Оказавшись у нее в квартире, сказали, что могут избавить от головных болей. В итоге избавили от кошелька и золота - пока одна «целительница» проводила «обряд», вторая обокрала хозяйку. 90-летняя женщина все поняла, но вернуть свои вещи уже не смогла.

- Также злоумышленники могут сообщить легенду о родственнике, которому нужна финансовая помощь. Обязательно свяжитесь с этим родственником и проверьте подлинность информации, - предупреждают еще об одной мошеннической схеме полицейские.

«Хотите, чтобы она умирала в мучениях?» - как «ясновидящие» реагируют на звонки подставного клиента. Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM) 00:00 00:00

Впрочем, современные «маги» применяют и более современные способы обмана. Они «проводят диагностику», а также «снимают порчу» и «исцеляют» дистанционно – через WhatsApp. Редакция КП-Новосибирск обзвонила нескольких «целительниц». Они, не поняв, что разговаривают с журналистом, попытались выудить у собеседника деньги.

ИСТОЧНИК KP.RU