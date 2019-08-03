19-летний вор тяжело ранил мужчину стамеской

СЕГОДНЯ 04:56 2019-08-03T04:56:23+03:00

Пострадавшего доставили в больницу под Новосибирском, а опасный юноша попал под уголовную статью

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2 августа в больницу Венгеровского района обратился мужчина с кровавой раной в животе. Врачи сообщили о пациенте в полицию. И не зря: 28-летний житель деревни Чаргары оказался пострадавшим от преступника.

Сотрудники быстро вышли на предполагаемого виновника. Им оказался уже знакомый полицейским 19-летний сельчанин.

- Задержанный ударил стамеской потерпевшего в ходе возникшей ссоры во время совместного употребления спиртного. Подозреваемый дал признательные показания, - рассказывают о нем в областном управлении МВД.

Прежде юноша уже был судим – за кражу и угрозу убийством. Теперь он попал под еще одну статью – 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

ИСТОЧНИК KP.RU