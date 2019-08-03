В Новосибирской области ураган раскидал деревья

СЕГОДНЯ 04:02 2019-08-03T04:02:44+03:00

От стихии также пострадали дома, сильный ветер снес несколько столбов

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По Карасуку – городу Новосибирской области – пронесся ураган. Досталось от стихии и некоторым другим населенным пунктам, например – Здвинску.

По словам местных жителей, сильный ветер с дождем оказались совершенно внезапными, до этого был сильнейший зной.

Порывы ветра снесли несколько столбов, отчего в домах стало отключаться электричество. Ураган валил деревья, срывал кровлю со зданий.

Соцсети теперь наполняются фотографиями, на которых зафиксированы последствия ненастья.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="352" height="640" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/723803" frameborder="0"></iframe> Последствия урагана в Новосибирской области.Видео: vk.com/id484912216

ИСТОЧНИК KP.RU