2019-08-03T04:02:44+03:00
Общество

В Новосибирской области ураган раскидал деревья

От стихии также пострадали дома, сильный ветер снес несколько столбов
Вадим АЛЕКСЕЕВ
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Ураган посрывал деревья в Новосибирской области.Ураган посрывал деревья в Новосибирской области.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»
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По Карасуку – городу Новосибирской области – пронесся ураган. Досталось от стихии и некоторым другим населенным пунктам, например – Здвинску.

По словам местных жителей, сильный ветер с дождем оказались совершенно внезапными, до этого был сильнейший зной.

Порывы ветра снесли несколько столбов, отчего в домах стало отключаться электричество. Ураган валил деревья, срывал кровлю со зданий.

Соцсети теперь наполняются фотографиями, на которых зафиксированы последствия ненастья.

Последствия урагана в Новосибирской области.Видео: vk.com/id484912216

ИСТОЧНИК KP.RU

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