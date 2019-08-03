В Новосибирской области ураган раскидал деревья
От стихии также пострадали дома, сильный ветер снес несколько столбов
Ураган посрывал деревья в Новосибирской области.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»
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По Карасуку – городу Новосибирской области – пронесся ураган. Досталось от стихии и некоторым другим населенным пунктам, например – Здвинску.
По словам местных жителей, сильный ветер с дождем оказались совершенно внезапными, до этого был сильнейший зной.
Порывы ветра снесли несколько столбов, отчего в домах стало отключаться электричество. Ураган валил деревья, срывал кровлю со зданий.
Соцсети теперь наполняются фотографиями, на которых зафиксированы последствия ненастья.
Последствия урагана в Новосибирской области.Видео: vk.com/id484912216
ИСТОЧНИК KP.RU