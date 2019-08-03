Погода на день в Новосибирске: 3 августа жара спадет
По мнению синоптиков, температура воздуха несколько понизится, но все равно будет высокой
Синоптики рассчитывают, что осадков в Новосибирске не будет.Фото: Даба ДАБАЕВ
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3 августа в Новосибирской области будет +27°С +29°С. Таков прогноз Западно-Сибирского гидрометцентра. На юго-востоке области воздух может прогреться сильнее – до +32°С.
«Переменная облачность, в отдельных районах небольшие дожди, грозы, при грозах местами умеренные дожди. Ночью и утром местами туманы», - дают прогноз синоптики.
Что касается административного центра области – дождей не ожидается.
ИСТОЧНИК KP.RU