Погода на день в Новосибирске: 3 августа жара спадет

СЕГОДНЯ 03:21 2019-08-03T03:23:00+03:00

Синоптики рассчитывают, что осадков в Новосибирске не будет. Фото: Даба ДАБАЕВ

По мнению синоптиков, температура воздуха несколько понизится, но все равно будет высокой

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3 августа в Новосибирской области будет +27°С +29°С. Таков прогноз Западно-Сибирского гидрометцентра. На юго-востоке области воздух может прогреться сильнее – до +32°С.

«Переменная облачность, в отдельных районах небольшие дожди, грозы, при грозах местами умеренные дожди. Ночью и утром местами туманы», - дают прогноз синоптики.

Что касается административного центра области – дождей не ожидается.

ИСТОЧНИК KP.RU