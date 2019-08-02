2019-08-02T18:10:17+03:00
Общество

«До сих пор в воде»: жильцам затопленного дома никто не помогает уже 2 недели

Возмущенные новосибирцы подали на подрядчиков заявление в прокуратуру
Алена КУЛЕШОВА
Поделиться:
В квартирах новосибирцев до сих пор стоит вода.В квартирах новосибирцев до сих пор стоит вода.Фото: Алена МАРТЫНОВА
Изменить размер текста:

В редакцию КП-Новосибирск обратилась женщина, проживающая в доме по адресу улица Грибоедова, 127. Не так давно здесь произошло ЧП: после сильного ливня квартиры жильцов затопило и людям приходилось буквально собирать воду в тазики и ведра. Тогда подрядчики, занимавшиеся на тот момент ремонтом крыши, пообещали жильцам непременно возместить ущерб и даже сделать в их квартирах ремонт и купить новую мебель. Однако, несмотря на такие масштабные планы, никакой помощи «затопленные» новосибирцы до сих пор не получили.

— Это просто какой-то ужас, у нас в квартирах все еще стоит вода, капает с потолка. Никто не приходил и ничего не просушивал, — рассказала КП-Новосибирск Ольга Яковлева, жительница квартиры, которую затопило во время дождей. — Наобещали нам конечно много, но так ничего и не сделали!

Тогда возмущенные жильцы дома подали на подрядчика заявление в прокуратуру. Но и там им пока не дали никакого ответа.

— Мы будем продолжать разбираться с этой темой, потому что у нас больше нет выбора, — пояснила пострадавшая женщина. — Нам просто необходимо добиться справедливости!

КП-Новосибирск следит за развитием событий.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«У меня в квартире дождь»: в Новосибирске во время ливня затопило двухэтажный дом

Воду вычерпывали из квартиры ведрами, промокло все: мебель, обои, потолки. Подрядчик обещает сделать в квартирах ремонт(подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Долг - 53 миллиона: новосибирские дорожники сидят без зарплаты уже 8 месяцев
Пуля попала в живот: москвича ранили в баре под Новосибирском
«Знакомьтесь, Мутя»: птенца-мутанта с лишними пальцами на ногах нашли под Новосибирском
Белка Соня за ВДВ: рыжая звезда соцсетей поздравила десантников с праздником
«Вовремя одумалась»: сбежавшая невеста рассмешила соцсети
Она же не дебоширка: ручную белку не пускают на самолет
Рай для инстаграмщиков: «сибирские Мальдивы» планируют открыть для туристов
Муравьи повсюду: сибиряки рассказывают о нашествии насекомых
Пусть загорают без лифчика: новосибирцы заступились за нудистский пляж
Нашли в реке: пропавший сибиряк погиб под Новосибирском
День поля 2019: Робоферм в Новосибирской области станет больше
Кровавая клубника со сливками: социальные сети всколыхнуло фото необычного гриба
«Бабушка потеряла сознание»: самолет вернули в Новосибирск из-за приступа у пожилой пассажирки
Прямым рейсом в Москву: из Новосибирска можно будет улететь в столицу три раза в неделю
«Начальство запрещало трогать игорные клубы» - экс-участковый рассказал о крышевании криминального бизнеса в Новосибирске
«Экс-хозяйку» Новосибирской области выпустили из СИЗО
«Мне кто-то мстит!»: на лысую модель соседи натравили полицию
Где лучше отдохнуть: сибиряки выберут самые красивые места Новосибирской области
Ожившая фотография: такие снимки балерины вы еще не видели!
«В кольчуге родились»: под Новосибирском водитель и пассажирка микроавтобуса выжили в аварии с тепловозом
«Когда проспал на работу»: сибиряков рассмешил ролик с «убежавшим» колесом
Матерился и ударил пилотов: в Новосибирске судят авиадебошира
Они думали, что убили людей: задержаны виновники драки в Чулыме
"Это очень вкусно": сибирячки на каблуках устроили танцы на баскетбольной площадке
«Мы боимся не успеть!»: новосибирские зоозащитники спасают 40 кошек от отлова
Пропал после работы: в Новосибирске ищут лысеющего мужчину в черных ботинках