«До сих пор в воде»: жильцам затопленного дома никто не помогает уже 2 недели

СЕГОДНЯ 18:10 2019-08-02T18:10:17+03:00

В квартирах новосибирцев до сих пор стоит вода. Фото: Алена МАРТЫНОВА

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В редакцию КП-Новосибирск обратилась женщина, проживающая в доме по адресу улица Грибоедова, 127. Не так давно здесь произошло ЧП: после сильного ливня квартиры жильцов затопило и людям приходилось буквально собирать воду в тазики и ведра. Тогда подрядчики, занимавшиеся на тот момент ремонтом крыши, пообещали жильцам непременно возместить ущерб и даже сделать в их квартирах ремонт и купить новую мебель. Однако, несмотря на такие масштабные планы, никакой помощи «затопленные» новосибирцы до сих пор не получили.

— Это просто какой-то ужас, у нас в квартирах все еще стоит вода, капает с потолка. Никто не приходил и ничего не просушивал, — рассказала КП-Новосибирск Ольга Яковлева, жительница квартиры, которую затопило во время дождей. — Наобещали нам конечно много, но так ничего и не сделали!

Тогда возмущенные жильцы дома подали на подрядчика заявление в прокуратуру. Но и там им пока не дали никакого ответа.

— Мы будем продолжать разбираться с этой темой, потому что у нас больше нет выбора, — пояснила пострадавшая женщина. — Нам просто необходимо добиться справедливости!

КП-Новосибирск следит за развитием событий.

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ИСТОЧНИК KP.RU