Белка Соня за ВДВ: рыжая звезда соцсетей поздравила десантников с праздником
Пушистая звезда Instagram — белка по имени Соня снова радует своих поклонников яркими фотографиями. На этот раз, домашняя любимица сибирячки Елены Ермаковой решила поздравить с праздником российские Воздушно-десантные войска. Снимок белочки с флагом ВДВ в лапках опубликовала в соцсетях ее хозяйка.
— Белка Соня тоже за ВДВ, — подписала Елена Ермакова свой пост в Instagram. — Всех причастных поздравляем с праздником!
Подписчики рыжей «фотомодели» не смогли не отреагировать на такое трогательное поздравление и решили поделиться своими впечатлениями в комментариях под постом:
— Соня точно причастна к этому празднику — она же такая попрыгунья!
— Это самое лучшее поздравление, которое я только видел.
— Какое милашество!
— Очень внимательная белочка — не забывает праздничные даты.
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ИСТОЧНИК KP.RU