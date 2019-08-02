2019-08-02T17:16:23+03:00
Дом. Семья

Белка Соня за ВДВ: рыжая звезда соцсетей поздравила десантников с праздником

Фотографию своей любимицы с флагом ВДВ в лапках опубликовала ее хозяйка
Алена КУЛЕШОВА
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Белка Соня поздравила с праздником Воздушно-десантные войска. Фото: Елена ЕрмаковаБелка Соня поздравила с праздником Воздушно-десантные войска. Фото: Елена Ермакова
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Пушистая звезда Instagram — белка по имени Соня снова радует своих поклонников яркими фотографиями. На этот раз, домашняя любимица сибирячки Елены Ермаковой решила поздравить с праздником российские Воздушно-десантные войска. Снимок белочки с флагом ВДВ в лапках опубликовала в соцсетях ее хозяйка.

— Белка Соня тоже за ВДВ, — подписала Елена Ермакова свой пост в Instagram. — Всех причастных поздравляем с праздником!

Подписчики рыжей «фотомодели» не смогли не отреагировать на такое трогательное поздравление и решили поделиться своими впечатлениями в комментариях под постом:

— Соня точно причастна к этому празднику — она же такая попрыгунья!

— Это самое лучшее поздравление, которое я только видел.

— Какое милашество!

— Очень внимательная белочка — не забывает праздничные даты.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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